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Ses kaydının yayını ardından Hakan Fidan Başbakanlık'ta

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, saat 22.50’de Başbakanlık’a geldi

25 Şubat 2014 03:57

Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan’a ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarının internette yayınlanmasının ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan, saat 22.50’de Başbakanlık’a geldi.

Hakan Fidan’ın ardından Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın da Başbakanlık'a geldiği iddia edildi. 

Fidan, Başbakanlık'tayken kayıtlara ilişkin olarak yalanlama yayımlandı. Başbakanlık yaptığı yazılı açıklamada internetteki kayıtların montaj ve "tümüyle gerçek dışı" olduğunu söyledi.

Akşam saatlerinde yayımlanan kayıtlar sosyal medyanın da gündemine otururken CHP, Merkez Yürütme Kurulu'na olağanüstü, MHP de Başkanlık Divanı'na acil toplantı çağrısında bulundu. Toplantılar sabah saatlerine kadar sürdü. Salı günü yapılan rutin grup toplantılarında parti genel başkanlarının ses kayıtlarına değinmesi bekleniyor. 

 

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