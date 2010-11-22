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Yaşam

SES KAYIT CİHAZIYLA VERESİYE TUTUYOR DÜZCE (A.A)

22 Kasım 2010 13:13

-SES KAYIT CİHAZIYLA VERESİYE TUTUYOR DÜZCE (A.A) - 22.11.2010 - Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Güzeldere köyünde yaşayan görme engelli Kemal Şen (54), 45 yıldır bakkal dükkanı işletiyor. 7 çocuk babası Kemal Şen, yaptığı açıklamada, 6 yaşındayken babasına ait koyunları otlattığı sırada, yol çalışmalarında kullanılan dinamit lokumunun elinde patlaması sonucu gözlerinin kör olduğunu söyledi. Köyde babasına ait bakkal dükkanını 9 yaşındayken işletmeye başladığını kaydeden Şen, gözleri görmediği için uzun süre zorluk çektiğini ancak zamanla gelişen hisleri sayesinde her şeyin üstesinden gelmeye başladığını anlattı. Bakkaldaki malzemeleri kendisi yerleştirdiği için bütün ürünlerin yerini ezberlediğini kaydeden Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:  ''Müşterilerin veriği paraları şekline ve büyüklüğüne göre tanıyorum. Eğer verilen parayı tanımakta zorlanacak olursam mecburen müşterilere soruyorum. Son zamanda hem para birimi hemde boyutları değişti. Ben de yeniden paraları ezberlemek zorunda kaldım. Müşterilerin para üstlerinde zorluklar yaşamıyorum çünkü genelde metal paralar oluyor.'' -VERESİYE DEFTERİ YERİNE SES KAYIT CİHAZI- Veresiye alışveriş yapan müşterilerinin alışverişlerini defter tutmasının imkansız olduğu için ses kayıt cihazına kaydettiğini ve daha sonra bu kayıtları dinleyerek borçlarını hesapladığını anlatan Kemal Şen, bugüne kadar yaşanan ekonomik krizlerin hiç birinden de etkilenmediğini vurguladı. Kimi zaman çocuklarının kendisinden habersiz bakkaldan mal aldığını aktaran Şen, ''Ben görmüyorum diye bazen bakkala habersiz giriyorlar, mal sayımında ancak anlıyorum. Eğer zarar edecek olursam çocukların yüzünden oluyor'' dedi.

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