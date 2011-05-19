-SES KAYDINA YAYIN DURDURMA KARARI ANTALYA (A.A) - 19.05.2011 - Bazı internet siteleri ve iki televizyon kanalında kendisine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları yayımlanan Antalya İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay İsmail Ekici, mahkemeye başvurarak ''yayın durdurma'' kararı aldırdı. Ekici, ses kaydını yayımlayan televizyon ve internet sitesi yöneticileri hakkında da suç duyurusunda bulundu. Kurmay Albay Ekici'nin avukatı Mustafa Murat Bilgin, bazı internet siteleri ve televizyon kanallarında müvekkilinin farklı zamanlarda yaptığı konuşmalarla, müvekkiline ait olmayan bazı ses kayıtlarının birleştirilmesiyle oluşan seslerin yayımlanması üzerine, ilgili internet siteleri ile televizyon kanalı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Avukat Bilgin, ayrıca 7. Asliye Hukuk Mahkemesine, ses kayıtlarının yayımının yasaklanması istemiyle başvurduklarını, mahkemenin haberleşme özgürlüğü ve özel yaşamın gizliliği hükümleri çerçevesinde talebi kabul ederek, ses kaydının yayımlanmasının durdurulması kararı verdiğini belirtti. Bilgin, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB), mahkeme kararını ses kaydı yayımlanan tv kanalları ve internet sitelerine gönderdiğini de ifade etti.