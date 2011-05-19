T24 LogoT24 Logo
Gündem

SES KAYDINA YAYIN DURDURMA KARARI ANTALYA (A.A)

19 Mayıs 2011 16:56

-SES KAYDINA YAYIN DURDURMA KARARI ANTALYA (A.A) - 19.05.2011 - Bazı internet siteleri ve iki televizyon kanalında kendisine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları yayımlanan Antalya İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay İsmail Ekici, mahkemeye başvurarak ''yayın durdurma'' kararı aldırdı. Ekici, ses kaydını yayımlayan televizyon ve internet sitesi yöneticileri hakkında da suç duyurusunda bulundu. Kurmay Albay Ekici'nin avukatı Mustafa Murat Bilgin, bazı internet siteleri ve televizyon kanallarında müvekkilinin farklı zamanlarda yaptığı konuşmalarla, müvekkiline ait olmayan bazı ses kayıtlarının birleştirilmesiyle oluşan seslerin yayımlanması üzerine, ilgili internet siteleri ile televizyon kanalı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Avukat Bilgin, ayrıca 7. Asliye Hukuk Mahkemesine, ses kayıtlarının yayımının yasaklanması istemiyle başvurduklarını, mahkemenin haberleşme özgürlüğü ve özel yaşamın gizliliği hükümleri çerçevesinde talebi kabul ederek, ses kaydının yayımlanmasının durdurulması kararı verdiğini belirtti. Bilgin, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB), mahkeme kararını ses kaydı yayımlanan tv kanalları ve internet sitelerine gönderdiğini de ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24