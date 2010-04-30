Ses kaydı kurumları yıpratma amaçlı

T24- Genelkurmay Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında Anayasa Mahkemesi üyesi Serdar Özgüldür'e ait olduğu iddiasıyla yer alan ses kaydının "kurumları yıpratma amacı taşıdığını" açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

1. 26 Nisan 2010 tarihinden itibaren, bazı basın yayın organlarında, İnternet sitelerinde yayınlanan bir ses kaydına dayanılarak çeşitli haberlere ve yorumlara yer verildiği görülmektedir.

2. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yargının bağımsızlığına olan duyarlılığı ve Yüce Anayasa Mahkemesi ile Üyelerinin Anayasal konumları ve saygınlıkları karşısında, söz konusu haber ve yorumların doğru olmayacağı açıktır.

3. Bu itibarla, konuyla ilgili olarak yapılan yorum ve değerlendirmelerde, son zamanlarda sıklıkla başvurulan bu ve benzeri hukuka aykırı girişimlerle, kurum veya kişilerin haksız yere yıpratılmalarının amaçlanmış olabileceği göz ardı edilmemelidir.

4. Söz konusu iddiaları ortaya atanlar hakkında ilgili makamlar nezdinde gerekli yasal girişimlere başvurulmuştur.





Özgüldür haberi tekzip etmişti





Anayasa Mahkemesi üyesi Serdar Özgüldür, Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Nisan 2010 tarihli nüshasında bir kısım internet sitelerine atfedilerek şahsı ile ilgili fotoğraflı haberde ses kaydının doğruluğu araştırılmadan şahsı ile ilgili asılsız iddialarda bulunularak kişilik haklarının ihlal edildiğini ifade etmişti. Özgüldür, hiçbir delile dayanmadan tertip ürünü olan bu tür bilgilerin kamuoyuna açıklanmasının yasal mevzuata, içtihatlara ve AİHM kararlarına aykırı olduğunu belirtti. Anayasa Mahkemesi üyesi Özgüldür Yeni Şafak Gazetesi'ne gönderdiği düzeltme metninde şu görüşlere yer verdi:

"Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi, kayda alınması ve yayınlanması TCK 132-134 maddeleri uyarınca suç teşkil ettiği gibi tamamen gerçekdışıdır. Bu tür haberler büyük bir onurla sürdürdüğüm görevimi etkilemeye ve belirli maksatlarla yönlendirmeye çalışan kimselere hizmetten başka bir yararının olmadığının herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir'



Ses kaydında ne deniyor?



26 Nisan'da Habervaktim isimli internet sitesine, bir Anayasa Mahkemesi üyesine ait olduğu ileri sürülen ses kaydına yer verilmişti. Habere göre, Anayasa Mahkemesi üyesi şahıs, 2 üyeyle birlikte, 30 yıllık dostu olduğunu söylediği Genelkurmay Adli Müşaviri Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu ile yemek yemişti. Ses kaydına göre "Asker bizden AK Parti`yi kapatmamızı istedi. Yani öyle bir niyetleri var. Çubuklu dedi ki: `Bak gemi azıya aldılar. Çok büyük komplikasyona yol açma riski var. Elini vicdanına koyup, büyük toplum baskısını göğüsleyip bir an önce kapatın" dendiği ileri sürülmüştü.

