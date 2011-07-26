-SES BOMBASI ATILMASIYLA İLGİLİ 8 KİŞİ GÖZALTINDA DİYARBAKIR (A.A) - 26.07.2011 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Sanayi Sitesi içindeki ''Motosikletli Timler Amirliği''ne ses bombası atılması olayıyla ilgili olarak 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Vali Toprak ve Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, ses bombası atılan ''Motosikletli Timler Amirliği''nde incelemelerde bulundu. Vali Toprak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 12.30 civarında ihata duvarının dışından polislerin bulunduğu noktaya ses bombası atılması sonucunda patlama olduğunu ve yangın çıktığını bildirdi. Patlamada bir polis motosikletinin alev aldığını, oradan da yangının çatıya doğru yükseldiğini kaydeden Toprak, zamanında müdahale ile yangının büyümeden söndürüldüğünü belirtti. Olayda yaralanan 5 polis memurunun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığını ifade eden Toprak, şöyle dedi: ''Olayda yaralanan polislerin durumu iyi. Çok şükür yaralıların herhangi bir uzvunda problem yok. Sadece ses bombasının içerisine koydukları metal parçaları nedeniyle sıyrık ve onların etkileri var. Allah korusun ölümle sonuçlanacak bir şey olmadığı için bizi bu noktada da biraz rahatlatmış oldu. Konuyla ilgili olarak bazı şüpheliler var elimizde. Dolayısıyla en kısa zamanda bu konuda olayın faili ile ilgili sonuç almış olacağız. Olayla ilgili olarak 8 kişi gözaltına alındı. Ama şüpheli noktasında bunların içerisinde olayın faili olabilecek kişiler bulunabilir. Onu daha sonraki saatlerde görgü tanığı, kameralar çerçevesinde aydınlatmış olacağız. Tüm emniyet teşkilatına, arkadaşlara geçmiş olsun diyorum.''