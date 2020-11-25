SES Ankara Şube Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya: Kentte günlük vaka 4 bin

Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eşbaşkanları Nazan Karacabey ile Kubilay Yalçınkaya, kentte günlük pozitif hasta sayısının 4 bin dolayında olduğunu açıkladı.

Eşbaşkan Nazan Karacabey, Ankara'daki hastanelerin yoğun bakım servislerine de hasta alındığını belirterek, “Ankara Şehir Hastanesi’nde ameliyathane alanlarındaki operasyon öncesi odalar ile uyandırma odaları Koronavirüs yoğun bakım servisine çevriliyor. Bu hazırlıklar da vakaların daha da artacağını ve buna karşı bir hazırlık yapıldığını gösteriyor” dedi.

"Pek çok sağlıkçı Covid-19 "

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, “Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde de daha önce boş olarak bekletilen bir kata yoğun bakım hastası alınmaya başladı” diyen Karacabey şunları anlattı:

“Ankara’daki Koronavirüs Çağrı Merkezi telefonlara yetişemiyor. Artık burada çalışacak insan bulamıyorlar. Evde tedavi ile filyasyon ekiplerinin iş yükü artı. Hastaneler dolduğu için hastalar hastanede değil evde tedavi ediliyor ve ekipler çok ağır şartlarda çalışıyor. Öte yandan filyasyon ekibi sayısında da düşüş var ve ekiplerin sayısı Ankara’da 900’lerden 500’lere kadar düşürüldü ama baktığımız da hasta sayısı da azalmıyor aksine artıyor. Bu durumun nedeni de pek çok sağlıkçının Covid-19 olmasıdır.”

"Günlük 2 bin şikayet ve talep var"

SES Ankara Şube Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya ise İstanbul’daki vaka artışıyla beraber Ankara’daki test sayısının düştüğünü vurgulayarak, “Ankara’da geçen hafta günlük vaka sayısı 3 bin 700 ile 4 bin 200 civarındaydı. Geçen yaz bir pozitif hasta çıktığında filyasyon ekibi hastanın evine giderek evdeki tüm temaslılara test yapıyordu ama artık temaslılara test yapılma oranı çok düştü, evdeki temaslılara test yapılmıyor” diye konuştu.

Ankara’daki filyasyon ekiplerine günlük iki bin dolayında şikâyet ve talep geldiğini de belirten Yalçınkaya, “Pandemi sürecinde engelli ve kronik rahatsızlığı olan sağlıkçı arkadaşlarımıza izin verilmedi. Arkadaşlarımız çalıştırılmaya devam ediyor. Şu an iki engelli arkadaşımız yoğun bakımda mesela. Bazı hastanelerde Covid-19 hastaları 10 saat boyunca acil servislerde bekliyor. Çünkü hastanelerde boş yatak bulunamıyor” dedi.