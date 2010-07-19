Şerzan Kurt'u vurduğu iddia edilen polis memuruna müebbet hapis istemi

T24- Muğla'da geçen Mayıs ayında karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada, 21 yaşındaki Şerzan Kurt'u omzundan tabancayla vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Güvenlik Şube'de görevli polis memuru 45 yaşındaki G.Ş. hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.



Muğla Cumhuriyet Savcısı Tarık Tuna tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianamede, tanık anlatımları, delil tespit tutanakları, CD kayıtlı görüntüler, otopsi tutanağı ve diğer tüm deliller incelendiğinde tutuklu sanık polis memuru G.Ş.'nin göstericileri dağıtmak için ilk başta hava ateş etmesine rağmen, Kıbrıs Pastahanesi'ne ait 3 nolu güvenlik kamerasının saat 02.44'teki görüntülerine göre göstericilerin üzerine doğru, isabet edecek şekilde ateş edek sol omuz arkasından vurduğu ifade edildi. İddianamede, kurşunun kürek kemiği, akciğerin ve omur iliği parçalayarak sağ omuz başından vücudu terkettiği de belirtildi. Kurt'un sağ tarafında düşerken başını göstericiler tarafından atılan taş veya benzeri bir cisimle çarptığı da ifade edildi. Tanıklar Mehdi Karaçelik, Rıdvan Nas, Ömer İlge, Yavuz Gezici, Melike Düz ve Ömer Geldi'nin de olayı benzer şekilde anlattıklarına da iddianamede belirtildi.



İddianamede, polis memurunun ifadesine de yer verildi. G.Ş.'nin ifadesinde, “İki grup arasındaki taşlı sopalı kayvganın ardından ülkücü grup bize doğru koşarak dağıldı. Akabinde doğu kökenli üniversite öğrencileriyle karşı karşıya kaldık. Grup bize taş ve sopa fırlattı. Arada bir kaç el cılız silah sesi duyup, nöbetçi müdürümden ikaz atışı yapmak için izin istedim. Başını sallayarak onay verdi. Bir arkadaşımla birlikte grubu dağıtmak için havaya ateş ettik. Yaklaşık 10 metre kadar göstericileri kovaladım. Grubun dağılmasını ardından geri döndüğünde, bağrışmalar üzerine birinin vurulduğunu anladım. Kesinlikle göstericilerin üzerine doğru atış yapmadım” dediği öğrenildi.



İddianamede, G.Ş.'nin TCK'nın ‘kasten Öldürme’ suçunu içeren 82/1-g maddesi gereğince müebbet hapsi istendi. G.Ş.'nin 10 Ağustos'ta Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.



Muğla'da geçen 11 Mayıs gecesi karşıt görüşlü iki grup arasında başlayan olaylar Şerzan Kurt'un tabancayla ölümüyle sonuçlanmıştı. Olayların ardından polis memuru G.Ş. ile olaylara karıştığı belirlenen 6 kişi tutuklanmıştı.

