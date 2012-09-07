Şerzan Kurt'u vuran polise tahliye!

Şerzan Kurt adlı üniversite öğrencisini Muğla'da 2010 yılında tabancayla öldüren polis memuruna 8 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu bulunduğu süre gözönüne alınan polis, tahliye edildi.

Muğla'da 12 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen olaylarda üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Şerzan Kurt'u tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan polis memuru 45 yaşındaki Gültekin Şahin, tutuklu yargılandığı Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, yaklaşık 2.5 yıldır tutuklu olan Gültekin Şahin'in Yargıtay aşaması süresince tahliyesine karar verdi.

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkeme Savcısı Cevdet Beşikçi, dava hakkında hazırladığı 9 sayfalık mütalaasında polis memuru Şahin’in olası kasıt ile adam öldürdüğünü, bu nedenle ömür boyu hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunmuştu. Öldürülen Şerzan Kurt’un ailesinin avukatı Mustafa Rollas ise mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak için süre istediğini söyleyerek "Sanığın olası kasıt ile adam öldürme değil kasten adam öldürmek suçundan yargılanması gerekir" demişti. Savcının verdiği mütalaayı kabul etmediğini belirten sanık polis memuru Gültekin Şahin, iddianameye göre hazırlanan mütalaa karşısında hayretler içinde kaldığını söylemişti.

Şahin şöyle konuşmuştu:

"Mütalaaya hazırlanırken maddi deliller göz önüne alınmamış. Olay yeri inceleme krokisi doğru değildir. Olay günü taşlı sopalı bir grup vardır ve karakol basmaya gitmektedir. Yolda dükkanların camlarını kırmaktadırlar ve arabalar yakılmaktadır. Olayları önlemek isterken karşılaştığım muameleye bakın. Olay yeri görüntüleri incelenmiştir. Kurşun yolu izlendiğinde Şerzan’ı benim vurmadığım ortaya çıkacaktır. Olay günü polis olarak ben görevimi yaptım. Üstlerimden gelen talimat ile havaya ateş ettim. Neden yargılandığımı da bilmiyorum. Gizli tanığın ifadelerine itibar edilmesine rağmen duruşmada dinlenen diğer tanıkların ifadelerine neden itibar edilmiyor. Gizli tanığın ifadeleri de kendi içerisinde çelişkilidir. Benim tahliye olmam ve beraat olmam gerekiyor. Hakkaniyet ölçülerinde tahliyemi istiyorum." (radikal.com.tr)