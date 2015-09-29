Servisteki tacizden okul da sorumlu

Yaz tatilinde kursa giden 9 yaşındaki kıza taciz ettiği öne sürülen servis şoförü M.F.Y. 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. M.F.Y.’nin karar henüz kesinleşmeden, hayatını kaybetmesi üzerine dava düştü. Küçük kızın ailesi davanın ardından, olayda kusurları olduğu gerekçesi sebebiyle kurs ile servis aracının sahibi H. A. hakkında 150 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, kursun, "özen ve gözetim ödevinin yerine getirmediği" servis aracının sahibinin ise "işleteni olduğu araçta şoförün neden olduğu haksız eylemden adam çalıştıran vasfıyla sorumlu olduğu" gerekçesiyle 25 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, A. ailesi, 2012’de yaz tatilinde 9 yaşındaki kızları E.A.’yı yaz okuluna yazdırdı. Eğitiminin üçüncü haftasında okul sonrasında servis şoförü M. F. Y.’nin diğer öğrencileri dağıttıktan sonra E. A. ile yalnız kaldığı servis aracını yol kenarına çekerek taciz ettiği öne sürüldü. Şikayet üzerine tutuklanan Y. yargılandığı mahkemece ‘cinsel istismar’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ailenin hukuk savaşı

M.F.Y.’nin karar henüz kesinleşmeden, 08 Nisan 2014’de hayatını kaybetmesi üzerine dava düştü. E.A.’nın ailesi davanın ardından, olayda kusurları olduğu gerekçesi ile kurs ile servis aracının sahibi H. A. hakkında 150 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, kursun bir ticarethane değil ailelerin çocuklarını emanet ettiği eğitim veren sosyal bir kurum olduğu vurgulandı.

‘Hiçbir önlem alınmadı'

Sanık hakkındaki önceki şikayetlerin şoförü çalıştıranlara iletilmiş olduğu, buna rağmen kursun hiçbir önlem almadığı öne sürüldü. Servis sahibinin de şikayetlerden haberdar olmasına rağmen şoförü çalıştırmaya devam ettiği iddia edildi.

İstanbul Anadolu 25’inci Asliye Hukuk Mahkemesi kararında kursun buradaki sorumluluğunun, özen ve gözetim ödevinin yerine getirilmediğini vurguladı. Öte yandan H. G.’nin de işleteni olduğu araçta şoförün neden olduğu haksız eylemden adam çalıştıran vasfıyla sorumlu olduğunu ifade etti. Kurs ve H.G. 25 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi.