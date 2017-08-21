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Serviste yaşamını yitiren çocuğun babası: Gece mezarına gidip masal anlatıyorum

Okul müdürü ve sahibinin tutuklanması Sakin ailesini 'biraz da olsa rahatlattı'

21 Ağustos 2017 06:12

İzmİr Çiğli’de, okul servis aracında unutulduğu için hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen’in ölümü Türkiye’de gündem olurken, baba Serkan Sakin, konuştu. Bu davanıın takipçisi olacaklarını söyleyen Sakin, "Psikolojik destek almayı düşünüyoruz. Kalbimiz kaldırmıyor. Evde duramıyoruz. Gece mezara gidiyor, ona ninni okuyor, masal anlatıyor, öyle geliyorum" ifadesini kullandı.

Hürriye'ten Gülseven Özkan'ın haberine göre, Sakin Ailesi, hayatlarının en zorlu dönemlerini yaşıyor. Konuşmakta zorluk çeken baba Serkan Sakin (37), okul müdürü ve sahibinin tutuklanması ardından ‘içlerinin biraz da olsa ferahladığını’ söylüyor ve ailece yaşadıkları süreci şöyle özetliyor:

'Kalbimiz kaldırmıyor'

“Bu işin peşini bırakmayacağız. Yargıya güveniyoruz. Burada ihmaller zinciri var. 8 yaşındaki oğlum Emirhan, kardeşinin öldüğünü bilmiyor. Hastanede zannediyor, onu görmek istiyor. Büyük kızım Yaren durumun farkında. Çok ağlıyor. Annesi ağladığında susup onu teselli etmeye çalışıyor. Psikolojik destek almayı düşünüyoruz. Kalbimiz kaldırmıyor. Evde duramıyoruz. Gece mezara gidiyor, ona ninni okuyor, masal anlatıyor, öyle geliyorum.” 

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