Servisi silahla 2 kişi taramış

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Diyarbakır'da polis servis aracına yönelik saldırıyı 2 kişinin yaptığını söyledi.



İçişleri Bakanı Atalay ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal, Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile birlikte Diyarbakır'da polis servis otobüsüne düzenlenen saldırıda yaralananları kaldırıldıkları hastanelerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Bakanlar ile beraberindekiler daha sonra Diyarbakır Valiliğinde durum değerlendirmesi yaptı.



Atalay, incelemelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında, polis meslek yüksek okulu servis aracının Aziziye Mahallesi'nde tarandığını belirterek, şunları kaydetti:



''Servis aracını 2 kişi taramış. Olay yerine hemen ulaşıldı. Gerek valimiz, emniyet müdürümüz, sağlık personeli hepsi aceleyle müdahalede bulundu. Yaralılar hastaneye taşındı,ama bütün çabalara rağmen 5 şehit verdik. 4 polisimiz, bir sivil memurumuz maalesef şehit oldu. 18 yaralımız vardı. 13'ü taburcu oldu. Hafif yaralı olanlar ayakta tedavi oldu. Şu anda 5 yaralımız halen hastanede. Bunların durumları iyi. Gerekli müdahaleler yapıldı. Hayati hayati tehlikede olan yaralımız yok. Şehitlerimiz Ahmet Kılıçarslan, Adem Seyfioğlu, Ramazan Tavşancı, Duran Karaboğaş ve Vedat Ulu'yu bugün uğurlayacağız. Sabahleyin onlara uğurlama töreni yapacağız.



''Elimizde veriler var''



Olayın aydınlatılması boyutu ile ilgili şu anda çok şey söylemek istemediğini, Emniyet Genel Müdürlüğünde oluşturulan ekibin çalışmalara başladığını, Ankara'dan gelen takviye ekibin de hızlı şekilde çalıştığını ifade eden Bakan Atalay, ''Elimizde verilerimiz var, her şey değerlendiriliyor. Ciddi ve yoğun şekilde olayın aydınlatılması ve faillerin bir an önce yakalanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umuyoruz gecikmeden en kısa sürede o sonuca da ulaşacağız. Ve belki o biraz teselli olacak''diye konuştu.



