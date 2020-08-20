Servisçiler UKOME'nin yüzde 11,16'lık zam teklifini az buldu, yüzde 33 talep ettiler!

İstanbul'da okul servislerine yapılacak zam oranı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde (UKOME) yapılan ikinci toplantıda da belirlenemedi. Komisyonda yüzde 11,16 teklifi sunulurken servisçiler yüzde 33,15 istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitime, 21 Eylül’de ise kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanacak. Yüz yüze eğitimin başlaması haberi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılında servis ücretlerinin ne kadar olacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

Servisçiler yüzde 11,16'lık zammı beğenmedi

Geçtiğimiz ay gerçekleşen UKOME toplantısında tartışılan “Okul Servis Ücret tarifesi Düzenlemesi Teklifi” alt komisyona gönderilmişti. Bugün İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen UKOME toplantısında teklif yeniden görüşüldü.



İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (İSTESOB)’nin yüzde 33,15’lik zam teklifine karşılık alt komisyon kararı ile sunulan yüzde 11,16’lık zam teklifine, servisçilerden itiraz geldi.

Uzun süren tartışmalar sonucunda teklifin bir sonraki toplantıda yeniden görüşülmesine karar verildi.

"Servis bulamayacaklar, bu bir tehdit değil"

İstanbul Servis Araçları Odası Başkanı Hamza Öztürk, "Biz burada vergi mükellefiyiz, esnafız, aracımız var. Hiçbir kredi ya da destekten yararlanamıyoruz. Biz hizmet ediyoruz, en azından asgari ücret kadar evimize ekmek götürmenin peşindeyiz. Çok net söylüyorum, bu bir tehdit değil. Önümüzdeki günlerde, teklif edilen oranda zam gelirse İstanbul’da çalışacak servis aracı bulamayacaklar" dedi.