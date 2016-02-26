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Servis şoförü engelli kıza tecavüzden gözaltında!

Şoför Ö.A. linç ihtimaline karşı yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye gönderildi

26 Şubat 2016 21:14

Kırıkkale'de zihinsel engelli 17 yaşındaki Ö.I. adlı genç kıza tecavüz ettiği ileri sürülen servis şoförü Ö.A. gözaltına alındı. 

Hürriyet’in haberine göre, Ü.O., kentte bir özel eğitim okuluna giden kızı Ö.I.'ya servis şoförü Ö.A.'nın tecavüz ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Savcılığa başvuran Ülkü O., özel eğitim kurumuna öğrencileri getirip götüren servis şoförünün kızı Ö.I.'yı 3 hafta üst üste aynı götürüp tecavüz ettiğini öğrendiğini söyledi. Özel eğitim servisinde görevli personelin hiçbir şekilde araçtan inmemesi gerekirken buna uyulmadığını ve servis şoförü Ö.A.'nın tecavüzlerini gerçekleştirdiğini ileri süren Ülkü O., "Bizim yeni haberimiz oldu ve suç duyurusunda bulunduk. Durum doktor raporları ile sabit" dedi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan servis şoförü Ö..A.'nın emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. Tecavüz edilen zihinsel engelli kızın yakınları başta olmak üzere çok sayıda kişi, adliye binasının önünde toplandı. Uzun süre adliye önünde bekleyen kalabalığın linç girişiminde bulunabileceği ihtimaline karşı şüpheli şoför Ö.A., yoğun güvenli önlemleri altında adliye binasına arka kapıdan sokuldu.

 

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