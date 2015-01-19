Servis şoförü 300 metre uzakta bıraktı, 9 yaşındaki Yeşim evine değil ölüme yürüdü

Samsun'da taşımalı sistemle eğitim veren okulu yoğun kar nedeniyle tatil edilince köyüne erken dönen ve servis şoförünün evine 300 metre uzakta bıraktığı 9 yaşındaki Yeşim Sonaş, buz ve karla kaplı yolda evine ulaşmaya çalışırken fark edemediği sulama kanalına düşüp boğuldu. Yeşim'in ailesi olayda ihmal olduğu gerekçesiyle hem okul yönetiminden, hem de servis şoföründen şikayetçi oldu. Soruşturma başlatılırken servis şoförü Yusuf S. tutuklandı.

Samsun'un Terme İlçesi'nde taşımalı eğitim gören ve okulu kar tatiline girince servisle Yeni Cami Köyü'ne dönen Yeşim Sonaş, dramatik bir olayla ölüme gitti. Milliyet gazetesinden Yaprak Koçer’in haberine göre, Söğütlü İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi Yeşim, geçen 6 Ocak günü okulu kar tatiline girince servisle evine döndü.

Ancak minibüs evinin bulunduğu yola kar nedeniyle giremeyince, servis şoförü Yusuf S., minik Yeşim'i eve 300 metre uzakta bıraktı. Yeşim, yürüyerek eve gitmek isterken üzeri buz ve karla kaplı yağmur suyu tahliye kanalına düştü. Yaklaşık 2 metre derinlikteki kanalda suda boğulan Yeşim eve gelmeyince annesi 35 yaşındaki Emine Sonaş ve babası 44 yaşındaki Yakup Şonaş servis şoförünü aradı.

Şoför Yusuf S., küçük kızı 1.5 saat önce yolda bıraktığını söyleyince aile aramaya çıktı. Yeşim'in önce su kanalında çantası, sonra da cansız bedeni bulundu. Kızının hem okul yönetimi hem de servis şoförünün ihmali nedeniyle öldüğünü belirerek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatılırken, servis şoförü Yusuf S. gözaltına alındı ve sorgusunun ardından tutuklandı.

Kızlarının ölümünden okul yönetimi ve servis şoförünü sorumlu tutan 3 çocuk babası Yakup Sonaş, "İlk çocuğumuz Yeşim'di ve onu yokluk içinde büyüttük. Şimdi ihmal yüzünden öldü. Kızımın eve yürüyerek geleceğini bilsek kanaldan geçmesine izin vermezdik, gider kendimiz alırdık" diyerek gözyaşı döktü. Su kanalının aşırı yağmur yağdığında taştığını belirten sol bacağı engelli Yakup Sonaş şöyle konuştu:

"Birkaç ay önce kanal yine taştı. Eşim servis şoförünü aradı. Kanalın olduğu yerden geçemediğimiz için kızımı diğer yoldan bıraktı ve gidip kızımızı biz aldık evimize getirdik. 300 metre mesafede servis şoförü kızımı bırakınca kornaya basmış. O mesafeden biz nasıl duyalım. Ayrıca kızım şoföre 'Ben geçemem oradan' demiş. Servisteki 4 arkadaşı böyle söyledi. Buna rağmen kızımı yolda bırakmış." Yakup Sonaş, "Kanalda su yükselip yola taşıyor. 6 yaşında Bülent ve 1 yaşında Duygu isimli iki evladım daha var. Başka evladıma bu kanal sebep olmasın. Yardım istiyorum" diye konuştu.

Anne: Sabah sırtımda kanaldan geçirdim

Anne Emine Sonaş da kızını o sabah sırtında taşıyarak taşan kanalın sularından geçirdiğini ve servise bindirdiğini belirterek "Kızım sabah o yoldan geçemedi. Okul bize erken geleceklerini haber vermedi. Servis şoförü erken getirdiğini, yolda bıraktığını haber vermedi. Haberim olsaydı kızımın o yoldan o kanaldan geçmesine izin vermezdim. Ben yolunu beklerdim. Yine sırtımda ben geçirirdim. Hepsinin ihmali var."