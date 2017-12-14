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Servis şoförleri ABD'yi protesto etti

Servisçiler ABD'nin Kudüs kararına karşı hükümetin yanında olduklarını beyan etti

14 Aralık 2017 06:03

Servis şoförleri, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti. Şoförler servis araçlarıyla konvoy halinde geldikleri Levent'te bulunan İsrail ve Sarıyer'de bulunan ABD Başkonsoloslukları önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.  

Servisçiler, ilk olarak İsrail Konsolosluğu önüne gece saat 23.00 sıralarında geldi. Buradaki protesto eyleminin ardından servisçiler konvoy halinde ABD Başkonsolosluğu önüne geldiler. Zaman zaman sloganların atıldığı eylemde, servisçiler adına açıklama yapıldı.

Açıklama yapan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "Amerika Devlet Başkanının geçen hafta yapmış olduğu İsrail'in başkent olarak Kudüs'ü tanımış olmasını protesto etmek amacıyla İstanbul'daki servisçi esnafının bir kısmıyla birlikte eylem yaptık. Servisçi esnafının da tüm İslam Ülkeleri gibi Kudüs'ün İslam beldesi olduğunu bildirmek istiyoruz. Tüm dünyaya bu çağrıyı yapmak istiyoruz, yıllardan beri zulüm altında olan Kudüs'ün huzura kavuşmasını istiyoruz. Sonuna kadar hükümet ve devletimizin arkasındayız" dedi.

Yapılan konuşmaların ve atılan sloganların ardından eylem olaysız bir şekilde sona erdi. 

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