-Servis minibüsü kamyonla çarpıştı: 4 ölü BALIKESİR (A.A) - 04.01.2012 - Balıkesir'de servis aracının kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ali Mutlu'nun (48) kullandığı 10 RL 363 plakalı servis minibüsü, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek, Alptekin Duran (40) yönetimindeki 10 H 4399 plakalı kamyona çarptı. Kazada, Balıkesir-Havran arasındaki bölünmüş yol inşaatını üstlenen bir inşaat firmasının işçilerini taşıyan minibüste bulunan Mustafa İnce (56), İbrahim Köroğlu (42) ve Mehmet Emin Avcı (47) olay yerinde, Bayram Şengül (49) ise kaldırıldığı Balıkesir Devlet Hastanesine öldü. Yaralanan sürücü Ali Mutlu'nun aynı hastanedeki tedavisi sürüyor.