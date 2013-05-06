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Yaşam

Servis minibüsü kamyonla çarpıştı: 3 ölü 14 yaralı

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde, havaalanı inşaatında çalışan 17 işçiyi taşıyan servis minibüsü, İdil Belediyesi'ne ait çöp arabasına çarptı. 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

06 Mayıs 2013 18:15

İdil ile Cizre İlçeleri arasında yapımı tamamlanma aşamasında olan Şırnak Havaalanı inşaatında çalışan 17 işçiyi taşıyan, servis minibüsü, bugün saat 06.00'da İdil Beledyesi'ne ait çöp arabasına arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada, servis minibüsünde bulunan 17 kişi yaralandı. İlk müdühaleleri yapılan işçilerden durumu ağır olan 7 kişi, Cizre Devlet Hastanesi'ne sevkedildi.Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Menaf Kaşbaş, Haci Savcı ve Ahmet Adlığ yolda hayatını kaybederken, 2 işçinin hayati tehlikesi ise devam ediyor.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, meydana gelen kaza nedeniyle İdil-Cizre karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatılırken, minibüste bulunan işçilerin aileleri ve havaalanında çalışan arkadaşları, kaza haber üzerine olay yerine geldi. Gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçiren aileleri, çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

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