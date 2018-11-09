Servis midibüsü iş yerine çarptı: 3 yaralı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’daki Yeşilkent Mahallesi’nde frenleri boşalan servis midibüsü, henüz açılmayan bakkal dükkanının kepenklerine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçileri toplamaya başlayan servis midibüsünün fren sistemi boşaldı. Kontrolden çıkan araç hızlanırken kaldırıma, ardından cadde üzerinde henüz açılmayan bakkal dükkanına çarptı. Dükkanın kepenklerini tahrip eden ve ön sol lastiği dükkanın içine giren araçta bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın sabah erken saatte olması, servisin büyük ölçüde boş ve bakkalın kapalı olması kazanın faciaya dönüşmesini önledi. Yaralılar tedavi altına alınırken, soruşturmaya başlandı.



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