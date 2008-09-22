Servis bekleyenlere ateş açtı: İki ölü

EDİRNE'nin Lalapaşa İlçesi'ne bağlı Kalkansöğüt Köyü'nde, cinayet suçundan sabıkalı Ahmet Öztürk, servis bekleyen öğrencilerin üzerine av tüfeği ile ateş açtı. 7 yaşındaki Burhan Can Atan ve ablası 13 yaşındaki Özden Atan öldü, bir öğrenci ile ölen kardeşlerin annesi yaralandı. Olaydan sonra ormanlık alana kaçan Öztürk'ün yakalanması için jandarma ekipleri operasyon başlattı.





AİLELER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Lalapaşa'ya bağlı Kalkansöğüt Köyü'nde meydana geldi. Taşımalı sistemle ilçe merkezindeki ilköğretim okuluna gitmek için servis bekleyen öğrencilerin üzerine, 22 yıl önce eniştesini baltayla keserek öldüren ve 3 yıl önce cezaevinden tahliye olan Ahmet Öztürk tarafından av tüfeği ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu servis bekleyen ilköğretim okulu 1'inci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Burhan Can Atan ve ablası 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Özden Atan ağır yaralandı. Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kendini, canlarını kurtarmak istediği çocuklarının üzerine atan anne Selvet Altan ile ilköğretim okulu 1'inci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mümine Döşlü de yaralandı. Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Selvet Altan'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralı öğrencinin ise kolunun alçıya alındığı öğrenildi.



Dehşet saçtıktan sonra köydeki ormanlık alana kaçan katil zanlısı Ahmet Öztürk'ün yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Yetkililer, katil zanlısının cinayeti neden işlediğinin belirlenemediğini açıkladı. Zanlı Öztürk'ün yeşil kart sahibi olduğu bildirildi.







