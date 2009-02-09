Servetlerini bağışlayamadılar!

İzmir’de yaşayan bir çift, ‘dünya barışına katkıda bulunması’ amacıyla servetlerini devlete bağışlamak isteyince başlarına neler geldi, neler...



İzmir'de yaşayan, Almanya'da çalışıp emekli olan 50 yaşındaki Mustafa Solak ve eşi 29 yaşındaki Seher Güzel Solak, yazdıkları dilekçeyle mal varlıklarını devlet hazinesine bırakmak istedi.



Dilekçelerinin cevapsız kaldığını öne süren çift, Ankara'dan İzmir'e dönüşte havalimanına giderken bindikleri taksi şoförü İzzet Erdem'e, içinde para, altın, çek ve tapu olan çantayı bıraktı.



İzmir'e gelen Solak çifti, şoför Erdem'in Ankara polisine başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İzmir'de ifade verdi. Ankara polisinde duran çantayı almak istemeyen çift ifade verdikten sonra karakoldan ayrıldı.



'Taksiciye teslim ettiler’



Geçen cuma günü, eşi Seher Güzel Solak ile birlikte Ankara'ya giden Almanya'dan emekli Mustafa Solak, dünya barışına katkıda bulunmak için mal varlıklarını devlet hazine bağışlamak istedi. Daha önce yazdıkları dilekçelerinin cevapsız kaldığını öne süren çift, iddiaya göre yine parayı bağışlayamadı. Bunun üzerine Solak çifti, İzmir'e dönmek için Esenboğa Havalimanı'na gitmek üzere İzzet Erdem'in (54) kullandığı taksiye bindi.



Taksi şoförüne 'Sen iyi birine benziyorsun' diyen Mustafa Solak, içinde 18 bin 270 TL, 4 bin 410 Euro, yaklaşık 15 bin TL değerinde altın, çek, bazı tapular ve hazineye yazılmış olan dilekçenin de bulunduğu çantayı verip, taksiden indi, İzmir'e gelmek üzere uçağa bindi.



Taksi şoförü Erdem, Solak çiftinin bıraktığı çantayı Ankara Bahçelievler Polis Merkezi'ne teslim etti. Çanta içinde bulunan tapudaki isimlerden adreslerine ulaşılan ve İzmir'in Alsancak Semti'nde oturduğu belirlenen Solak çifti, dün (cumartesi) akşam Alsancak Polis Merkezi'ne çağırılarak, ifadelerine başvuruldu.



Çantayı almadılar



Birçok yere dilekçe yazdıklarını, kimsenin yaptıkları bağışları kabul etmediğini öne süren çiftin, taksi şoförüne verdileri çanta içindeki notta, 'Kendi rızamızla tüm mal varlığımızı bırakıyoruz' yazdıkları anlaşıldı. Çiftin imzasının bulunduğu dilekçede ise, 'Daha önce TBMM Başkanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Genelkurmay Başkanlığı'na dilekçeler gönderdik. Çanta içinde bulunanları Hazine'ye bırakıyoruz. Ayrıca buraya koymadığımız tapularımızı ve hisselerimizi de bırakıyoruz' yazdıkları belirlendi.



Polis Merkezi'nde ifadeleri alınan çiftin, takside bıraktıkları çantayı geri almak istemediklerini söyledikleri belirtildi. Verdikleri ifadenin ardından evlerine giden Solak çifti, kendilerine çantalarını neden taksi şoförüne bıraktıklarını soran basın mensuplarına, 'Siz harcayın diye bıraktık' diyerek ayrıldı.



Mustafa ve Seher Güzel Solak'ın, polis merkezinde, içinde yaklaşık 40 bin TL değerinde para ve altın olan çantayı, dünya barışına katkıda bulunmak için bağışlamak istedikleri, fakat yazdıkları dilekçelere cevap alamayınca, taksiciye bırakarak İzmir'e döndüklerini söyledikleri öğrenildi.



