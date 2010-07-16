-SERVETİNİ HAYIR İŞLERİNE BAĞIŞLIYOR ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Microsoft'un kurucularından Paul Allen, 13,5 milyar dolarlık kişisel servetinin büyük bölümünü ölümünden sonra hayır işlerine bağışlayacağını bildirdi. Dev teknoloji ve yazılım şirketini Bill Gates ile kuran Allen, hayırseverlik çabalarının ölümünden sonra da devam edeceğini belirterek, milyarlarca dolarını insanlara yardım için hazırlanan projelere aktaracağını söyledi. İş çevrelerinin etkin dergisi Forbes'in sıralamasına göre, dünyanın en zengin 37. kişisi olan Paul Allen, "Yıllardır malımın mülkümün çoğunu kurduğum vakfın çalışmalarını sürdürmesi ve kar amacı gütmeyen bilimsel araştırmaların finansmanı için hayır işlerine bırakmayı planladım" diye konuştu. 20 yıl önce bir yardım vakfı kuran ve vakfa 400 milyon dolar veren Allen, daha sonra da kişisel olarak 600 milyon dolar bağışlamıştı. Microsoft'u 1975'te Bill Gates ile kuran Allen, 1983'te şirketten ayrılmıştı. Gates ve milyarder Warren Buffet, bir ay önce Amerika'nın zenginlerine servetlerinin yarısını hayır işlerine bağışlama çağrısı yapmıştı.