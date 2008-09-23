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Spor

Servet'e sözlü uyarı!

G.Saray Futbol Komites,, "Senin işin sahada. Patron Skibbe. Açıklamalarına dikkat et" uyarısında bulundu.

23 Eylül 2008 03:00

G.Saray Futbol Komitesi milli oyuncuyla özel bir görüşme yaptı, "Senin işin sahada görevini yapmak. Patron Skibbe. Konuşmaların başka yerlere çekiliyor. Açıklamalarına dikkat et" uyarısında bulundu. 

G.Saray'da Servet Çetin, sabırları taşırdı... Savunmanın yıldızının ısrarla teknik direktör Michael Skibbe’nin sahaya sürdüğü oyun sistemini eleştirmesi futbol komitesinin tepkisini çekti. Önce Antalya maçıyla Alman hocanın hücuma dönelik oyun planı hakkında demeçler veren milli oyuncunun bu geleneğini Kocaelispor maçından sonra da kendisine uzatılan mikrofonlara konuşarak sürdürmesi sarı kırmızılı yönetimi çileden çıkardı.

Büyük maçlarda sıkıntı çekeriz 

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Kocaelispor maçından sonra Kewell ve Milan Baros, Skibbe’ye yapılan eleştrileri haksız bulup, zamanla daha iyi olacaklarını ve sakatların da dönmesiyle güçlü bir takım haline geleceklerini söyledi. Ardından Hasan Şaş, Servet’in yanına kadar gelerek, "Sen konuşmayacaksın. Bugün Baros ve Kewell konuşacak. Öyle kararlaştırdık" diyerek Servet’i uyardı. Ancak milli futbolcu bu uyarıları dikkate almayarak bu sistem içinde defansta ne kadar zorlandıklarını bir bir anlattı.

Servet’in Kocaelispor maçından sonra da, "Savunmada yalnız kalıyoruz. Çok hücuma dönük oynuyoruz. Orta sahada boşluklar oluşuyor. Buna çözüm bulmamız gerek. Kazanmış olsak da büyük maçlarda çok sıkıntı çekeriz. Kocaelispor daha çok gol bulabilirdi" sözleri sonunda bardağı taşırdı.

Kocaeli’de bardağı taşırdı

Yıldız futbolcunun Antalyaspor ve Bellinzona ile yapılan maçların ardından da neredeyse kelimesi kelimesine aynı açıklamalarda bulunmasına sessiz kalan G.Saray Futbol Komitesi’nin Kocaelispor maçında da Servet’in sistemi eleştirmesi üzerine idarecilerin milli futbolcu ile bir görüşme yaparak, "Senin işin sahada görevini yapmak. Biz bugüne kadar senden çok memnunuz. Hırsına ve mücadelene diyecek bir şey yok. Ancak takımın morale ihtiyacı var

Açıklamaları biliyor

Her geçen gün taşlar yerine oturuyor. Bu takımın patronu Skibbe. Yaptığın açıklamalar başka yerlere çekiliyor. Bundan sonra açıklamalarına dikkat et" diyerek Servet’e ’sus’ uyarısı yaptıkları ortaya çıktı.

Michael Skibbe’nin ise sahaya sürdüğü takımı ve sistemini eleştiren Servet Çetin hakkında şimdilik sessiz ve suskun kaldığı ancak futbolcusunun açıklamalarından haberdar olduğu ifade edildi.

Tarih: 13 Eylül 2008

Antalyaspor maçı sonrası

Orta sahada çok hücuma dönük futbolcularımız olduğu için savunma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Savunmaya yardım etmiyorlar. Bir tek Ayhan abi yardım etmeye çalışıyor. Bu yüzden rakibimize daha çok pozisyonlar verdiğimiz için savunmada yalnız kalıyoruz. Ve tehlikeli pozisyonlar veriyoruz.

Tarih: 18 Eylül 2008

Bellinzona maçı sonrası

Son vuruşlarda dikkatli olabilseydik daha farklı bir skor olabilirdi. Tabii ki düşündürücü olan şey, pozisyon verilmeden yenilen gollerdi." derken, takım içinde yaşanan sıkıntıları da şöyle anlattı: "Çok fazla gol pozisyonuna giriyoruz; fakat geride de pozisyon veriyoruz. Bazı arkadaşlarımız top ayağındayken iyi oynuyor; fakat topsuz alanda geriye dönmüyor..."

Tarih: 21 Eylül 2008

Kocaelispor maçı sonrası

Rakibe çok kolay gol pozisyonları veriyoruz. Kocaelispor bugün daha fazla gol bulabilirdi. Biz bu sistemle büyük maçlarda çok zorluk çekeriz.

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