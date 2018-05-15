Servet Yardımcı, EURO 2024 adaylığı ile ilgili dış basına konuştu

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı, Türkiye\'nin UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'na adaylığı konusunda yabancı ajans muhabirleriyle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Servet Yardımcı, Avrupa futbolunun yeniliğe ihtiyacı olduğunun altını çizerek, \"Türkiye bu organizasyonu düzenlemek için hazır. Yeni statlarımız ve bu organizasyonu çok isteyen ülkemiz ile devletimizin desteği en büyük güvencemiz\" dedi.

TFF Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı, Associated Press (AP) muhabiri ile yaptığı söyleşide, Türkiye\'nin Asya ile Avrupa arasında bir köprü olduğunu söyledi ve buranın UEFA için yeni bir bölge, yeni bir heyecan, yeni bir pazar ve yeni sponsorlar demek olduğunun altını çizdi.

Bir başka aday Almanya\'nın da büyük ve güçlü bir ülke olduğunu belirten Yardımcı, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Ancak daha iyisine ve yenisine ihtiyaç var. Bu da Türkiye demek. Türkiye\'nin büyük organizasyonları düzenlemek konusunda tecrübesi var.\"

Yeni inşa edilmiş 25 stadyuma vurgu yapan Servet Yardımcı, Türkiye\'nin şampiyonayı düzenlemek için hazır olduğunu söyledi.

Yardımcı son olarak güvenlik ile ilgili açıklama yaparken, \"Bu konuyu son derece ciddiye alıyoruz. Ülkenin etrafındaki güvenlik sorunlarının sona ereceğini düşünüyoruz. Buna örnek olarak Diyarbakır\'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalini örnek gösterebiliriz. Bugüne kadarki en iyi Avrupa Şampiyonasını düzenlemek bizim hedefimiz ve sloganımız. Türkiye, bu amacın sonuna kadar arkasında\" ifadelerini kullandı.