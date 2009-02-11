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Spor

Servet yalanladı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Servet Çetin, bugün bir gazetede yer alan "Hakemler bizi kolluyor" başlıklı yazıda geçen ifadelerin kendisine ait olmadığını söyledi.

11 Şubat 2009 02:00

Galatasaray'ın milli futbolcusu Servet Çetin, bugün bir gazetede yer alan "Hakemler bizi kolluyor" başlıklı yazıda geçen ifadelerin kendisine ait olmadığını söyledi.

Servet, Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, milli takım kampında bir gazeteciyle söyleşi yaptığını anlatarak, özetle şunları kaydetti:

"Söyleşi boyunca yalnızca not tutmakla yetinen yazar, aklında kalan fikirleri daha sonra istediği gibi kurgulamış. Sonuçta yazısını ne karakterime, ne profesyonel anlayışıma, ne de tecrübeme uygun düşmeyeceği kesinlikle aşikar. Bana ait olmayan cümleler kurarak oluşturmuştur. Bu hayali cümlelerin yanı sıra, yazıda geçen düşünceler de bana ait olmadıklarına göre yazara ait olmalıdır. Ancak bu tarza anlayış göstermem ve tepkisiz kalmam da mümkün değildir."

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