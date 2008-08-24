Servet Tazegül'ün tercihi Türkiye





29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan tekvandocu Servet Tazegül'ün, babası Beyler Tazegül'ün vatan sevgisi sayesinde Türk Milli Takımı'na kazandırıldığı öğrenildi.







Almanya'nın Nürnberg kentinde doğup büyüyen 19 yaşındaki Servet Tazegül'ün, 17 yaşına girdiğinde, yasalar gereği bu ülkenin de vatandaşlığına alınması gerektiğini belirten babası Beyler Tazegül, ''Fakat ben oğlumun sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kalmasını istedim. Bu nedenle Almanya vatandaşlığını reddettim ve bunun için para cezası ödedim'' dedi.







Servet'in, 5 yaşında Nürnberg'deki Kaiser Leopar Kulübü'nde tekvandoya başladığını ve antrenör Nurettin Yılmaz tarafından çalıştırıldığını ifade eden Tazegül, ''Büyük kızım da tekvando yaptı. Almanya'da ve Hollanda'da birçok turnuvada birincilikler kazandı. Fakat nedense o dönemde Türk Milli Takımı'na alınmadı. Daha sonra üniversite eğitimi nedeniyle sporu bıraktı. Oğlum Servet'in de başarılı bir tekvandocu olması için elimden gelen herşeyi yaptım. Nerede müsabakası olursa bizzat kendim götürdüm. Maçlarını sonuna kadar izledim. Her zaman yanında oldum" şeklinde konuştu.







Servet'e Almanya Milli Takımı için ısrarla teklifler yapıldığının altını çizenBeyler, "Bu teklifler hala devam ediyor. Fakat her defasında reddettim. Çünkü oğlumun, günün birinde çok başarılı bir sporcu olacağını biliyordum. Bu başarıları Türkiye için kazanmasını istedim. Sonuçta Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile görüştüm. Onlar da oğlumu izledikten sonra çok iyi bir sporcu olduğunu belirterek, ona sahip çıkacaklarını söylediler. Daha sonra Servet milli takıma alındı ve önce Avrupa Şampiyonluğu'na şimdi de olimpiyat üçüncülüğüne ulaştı. İleride çok daha büyük başarılar kazanacağından eminim'' diyerek sözlerini tamamladı.

