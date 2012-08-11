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Spor

Servet Tazegül: Kürt değilim ama...

Tazegül ilk fırsatta madalyasıyla birlikte annesinin kabrine gideceğini söyledi

11 Ağustos 2012 16:31

Türkiye'ye Londra'da ilk altın madalyayı kazandıran tekvandocu Servet Tazegül, Kürt değil Azeri kökenli olduğunu belirterek "Ama arkadaşım Bahri Tanrıkulu Kürttür ve defalarca bayrağımızı dalgalandırdı" dedi.

Radikal gazetesinde yayınlanan Kenan Başaran'ın söyleşine göre, Büyük bir beklentiyle gidilen 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye ’ye ilk altın madalyayı kazandıran tekvandocu Servet Tazegül, çok mutlu olduğunu ve madalyayı Türk halkına armağan ettiğini söyledi. 

Geçtiğimiz günlerde Twitter ’da ‘trend topic’ olan ve büyük tepki çeken ‘En iyi Kürt ölü Kürttür’ başlığına birçok insan Servet Tazegül ile cevap verdi. Twitter kullanıcıları, “Kürt kökenli Servet, Türkiye ’ye ilk altını kazandırdı” şeklinde mesajlar attı. Servet Tazegül’e Twitter ’daki bu tartışmalar sorulduğunda milli sporcu, “Ben Kürt değilim. Azeri kökenliyim” dedi. Buna karşın Tazegül, insanların kökeni üzerinden yapılan eleştirilerin ayıp olduğunu, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları’nda gümüş kazanan tekvandocu Bahri Tanrıkulu’nun Kürt olduğunu ama Türkiye ’nin bayrağını defalarca dalgalandırdığını söyledi. Tazegül, insanların kökenine dair yazılanların kesinlikle yanlış olduğunu vurgulayarak “Açılan o başlık yanlış. Sonuçta bu vatan hepimizin” dedi.

 

‘Tekvando ikinci planda’ 

 
 
Londra’da ilk olimpiyat altın madalyasını kendisinin kazanmasından dolayı ayrıca mutlu olduğunu anlatan Tazegül, “Çünkü tekvando Türkiye ’de pek ilk planda görünmüyor. Biz de zaten kendimizi ikinci planda hissediyoruz. Madalyanın bizden gelmesiyle biz de ‘Varız’ demiş olduk” diye konuştu. 
 
Türkiye ’nin olimpiyatlarda daha fazla madalya alabilmesi için uzun vadeli planlamalar yapması gerektiğinin altını çizen Tazegül, “Altyapı kurmak ve onu oturtmak öyle kolay bir iş değil. Bugün atılan adımların sonucu ancak yıllar sonra alınabilir” dedi. 
 
İstanbul BB sporcusu olan Servet Tazegül, Almanya ’da yaşadığını ancak maçlar ve kamplar nedeniyle bazen yılın yarısını Türkiye ’de geçirdiğini söyledi. Tazegül, şimdilik Almanya ’da yaşamaya devam edeceğini de kaydetti. 
 
 

‘Hep yorganla yatarız’ 

 
 
Maç öncesi yanında getirdiği yorganla 15 dakika uyuduğu haberlerine gülen Servet Tazegül, “Yorganla uyumak tekvando dünyasında normal bir olaydır. Ama 15 dakika değil, iki saat uyudum. Çünkü iki maçımın arasında 5 saatlik boşluk vardı” dedi. 
 
 

‘Annemin kabrine gideceğim’ 

 
 
Madalyasını iki ay önce yitirdiği annesine armağan ederek herkesi duygulandıran Servet Tazegül, “Annem için dövüştüm. Özel bir duygu yaşadım. Annemin kabri İzmir ’de. İlk fırsatta madalyamla birlikte gideceğim” diye konuştu. 
 
 

‘Başbakan dua etmiş’ 

 
 
Şampiyon olduktan sonra Başbakan Erdoğan ’ın kendisini aradığını söyleyen Tazegül, “Başbakan beni tebrik etti. Eşi, kızı ve damadıyla birlikte maçımı izlediğini ve bana dua ettiğini söyledi. Türkiye ’ye döndükten sonra inşallah kendisini ziyarete gideceğiz” dedi.

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