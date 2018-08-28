SERVET KABAKLI MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: Enver ALAS -Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı ve gazeteci yazar merhum Servet Kabaklı, ölümünün 3. yıl dönümünde Eyüpsultan Mezarlığı\'ndaki kabri başında ailesi ve sevenleri ile Türk edebiyat dünyasından isimlerin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.

Servet Kabaklı için mezarı başında saat 11.00\'da başlayan anma törenine eşi Muhterem Kabaklı, oğlu Ahmet Burak Kabaklı, gelini Ayşe Melek Kabaklı ve torunu Semiha Selcen Kabaklı, ağabeyi Serhat Kabaklı katıldı. Törene gelenler arasında Servet Kabaklı\'nın uzun süre hizmet verdiği ve başkanlığını yürüttüğü Türk Edebiyatı Vakfı\'nın üyeleriyle, basın camiasından dostları da yer aldı.

Türk ve Doğu Türkistan bayraklarının asıldığı Kabaklı\'nın mezarı başında Kur\'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Anma programının sonunda ise konuklara lokum ve helva ikram edildi.

KABAKLI AİLESİ TÖRENDE

Anma programının ardından konuşan Ahmet Burak Kabaklı, babasını rahmetle andıklarını belirterek, \"Ölümünün 3. yılında Türk edebiyatı ailesi olarak kabrinin başındayız. Kendisi ülkemize, ülkemizin edebiyatına, kültürüne hizmet etmiş önemli kilometre taşlarından biriydi\" diye konuştu. Kabaklı\'nın kuzeni ve aynı zamanda Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı da \"Servet Kabaklı Türk dünyası için çok önemli işler yaptı. Türk dünyasına aşık bir insandı. O benim kardeşim gibiydi. Bugün onu çok arıyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"TÜRK EDEBİYATINA BÜYÜK HİZMETLERİ OLDU\"

Törene katılanlardan Türk Edebiyatı Vakfı Üyesi İsa Kocakaplan ise Servet Kabaklı\'nın Türk edebiyatına büyük hizmetleri olduğunu, başkanlığı döneminde Türk Edebiyatı Vakfı\'nın kurumsallaşması adına önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Kocakaplan,\"Servet Bey, Türk Edebiyatı Vakfı\'nı kurumsallaşma konusunda önemli temellere oturttu. Vakfın daha sağlam ve iyi bir şekilde dönmesini, yayınlar yapmasını sağladı. Vakfın bugün 160\'a yakın kitap yayını vardır. Varlık\'tan sonra Türkiye\'nin en uzun edebiyat dergisi Türk Edebiyat Dergisi\'dir. Bu hizmeti Türk Edebiyatı Vakfı yürütüyor. Servet Kabaklı da bu hizmetin yürümesi önemli etkenlerden birisidir. Bu hizmetler sonraki nesillere de örnek olmalıdır\" dedi.

Öte yandan Servet Kavakçı\'nın 3. ölüm yıl dönümü nedeniyle akşam namazı sonrası Sultanahmet\'teki Türkistan aşevinde Kur\'an-ı Kerim okunacak.

Görüntü Dökümü

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-Servet Kabaklı\'nın mezarı

-Türk ve Doğu Türkistan bayrakları

-Kur\'an-ı Kerim okunması

-Törene katılanlar

-Dua edilmesi

-Oğlu Ahmet Burak Kabaklı ile röp

-Esat Kabaklı\'nın açıklamaları

-İsa Kocakaplan ile röp

-Genel ve detaylar

