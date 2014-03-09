Servet Encü’nün uzun namlulu silahlarla evi tarandı

Roboski bombardımanından yaralı kurtulan Servet Encü'nün evi tarandı.

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde, sınırın Irak tarafına 2011 yılı Aralık ayında düzenlenen ve 34 kişinin öldüğü hava saldırısından sağ kurtulan Servet Encü'nün evi, dün akşam kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla tarandı.

Servet Encü'nün Gülyazı Köyü Zeviya Mahallesi'ndeki evini dün akşam kimlerin taradığı henüz belirlenemezken, eve 100 kadar kurşunun isabet ettiği saptandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Emin Bal'ın haberine göre, Servet Encü evlerine yakın mesafeden ateş açıldığını belirterek olayı şöyle anlattı:

"Evimize en fazla 10 metre uzaklıktan ateş açıldığı belliydi. Çok şükür bana ve aileme bir şey olmadı. Evimde birçok mermi izi var. Çok sayıda mermi salonun kapısına isabet etti. Saldırının ardından Gülyazı Jandarma Tugay Komutanlığı'nı aradım. Zeviya Mahallesi'ne 5 dakika uzaklıkta bulunan Gülyazı Jandarma Tugay Komutanlığı'ndan telefonu açan askerler, 'Oraya gelsek de bir şey yapamayız. Karanlık olduğu için çalışamayız. Sabah gelerek olay yerini inceleyeceğiz' dediler. Saldırı sırasında çocuklarım çok korktu. Allah'a çok şükür ki hiç birimize bir şey olmadı."

Bugün sabah erken saatlerinde olay yerine gelen jandarma, yaptıkları incelemeden sonra, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.