-SERVET ÇETİN: KOZLAR BİZİM ELİMİZDE BRÜKSEL (A.A) - 02.06.2011 - (A) Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncusu Servet Çetin, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde yarın Belçika ile yapacakları maç öncesi kozların ellerinde olduğunu ifade ederek, ''Hata yapmayıp şampiyonaya katılmak istiyoruz'' dedi. Karşılaşmanın yapılacağı Roi Baudouin Stadı'nda teknik direktör Guus Hiddink ile basın toplantısına katılan Servet, maçın öneminin kendilerinde bir stres yaratmadığını ifade ederek, ''Amacımız, Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Geçmişte bunun kötü örneğini yaşadık, 2010 Dünya Kupası'na katılamayarak. Şu anda kozlar bizim elimizde. Dünya kupasında son maçlarda rakibimizin elindeydi, puan yitirseydi gidecektik ama şimdi kozlar bizim elimizde. O hatayı yapmayıp şampiyonaya katılmak istiyoruz'' diye konuştu. Belçika karşısında alacakları iyi bir neticeyle avantajları iyice Türkiye lehine çevireceğini kaydeden Servet, ''İnşallah da böyle olacaktır. Biz gerçekten buna inanıyoruz. Yeter ki gerekli mücadeleyi gösterelim, konsantrasyonu sağlayalım'' dedi. Servet, milli takım savunmasında birlikte oynadığı futbolcuların sürekli değiştiğinin anımsatılması ve bunun kendisi için bir sorun olup olmadığı sorusuna, ''Herkes devamlı yan yana oynadığı oyuncuyla rahat eder. O anlamda bir avantajı var ama o mevkide oynayan oyuncular gereğini yaparsa hiçbir sıkıntı yaşanmaz'' yanıtını verdi.