Sertifikasız usta çalıştıran yandı!

T24 - 2012 yılı başından itibaren inşaatlarda yeterlilik belgesi bulunmayan usta istihdam edilemeyecek. Edilmesi halinde yönetici başına 2 bin lira ceza kesilecek.



Mesleki yeterlilik belgesi düzenlemeye yetkili kurum Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Şükrü Koçoğlu, İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik gereği 1 Ocak 2012'den itibaren şantiyelerde yetki belgesi olmayan usta çalıştırılmasının yasaklandığını söyledi.



Bu düzenlemeye aykırı davranan yapı ve parsel sahibinine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullarına, yapı müteahhidine ve şantiye şefine ayrı ayrı ikişer bin lira ceza verileceğini vurgulayan Koçoğlu, üretilen konutlarla ilgili tartışmaları büyük ölçüde bitirecek ve sektörün çalışan kalitesini yükseltecek bu düzenlemeye herkesin uyması gerektiğini ifade etti.



Koçoğlu, Türkiye'de bir ilk olarak işçi ve işveren ortaklığında kurdukları Türkiye Eğitim Şantiyesi ve ardından kurulan Mesleki Yeterlilik Merkezi ile bugüne kadar binlerce işçiye eğitim verdiklerini ve belgelendirdiklerini belirtti.



''Ağır ve tehlikeli işçilerde çalışacaklarda mesleki eğitim ve belge aranması'' zorunluluğunun 1 Ocak 2009'dan itibaren başlatıldığını kaydeden Koçoğlu, ''Mesleki yeterlilik konusu, inşaat sektöründe 1993'ten beri gündeme geliyordu. 1 Ocak 2012 tarihiyle beraber inşaat ve tesisat işlerinde, yeterlilik belgesi olmayan ustalar çalıştırılamayacak'' dedi.

Sorumluluk artık tüketicide



Sorumluluğun bundan sonra tüketicilerde ve şantiye yöneticilerinde olduğuna dikkati çeken Koçoğlu, şöyle konuştu:



''Tüketiciler, aldıkları hizmeti gönül rahatlığıyla kullanabilmeleri için ustanın mesleki yeterlilik belgelerini sorgulamalı. Bu sorgulama sayesinde hem sektör hak ettiği değeri bulabilecek hem de tüketiciler kaliteli ve güvenilir hizmete kavuşabilecek. Türkiye için yeni bir sayfa açılıyor. Bu işin eğitimini almış, yapacağı işin hayati niteliğini bilen, el yordamıyla değil bilerek, anlayarak talep edilen hizmeti veren ustalarla donatılmış bir inşaat sektörü olarak tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırız. İşini doğru yapan ve bunu belgeleyen ustalarla çalışacak olan inşaat sektörü çok daha kaliteli işlere imza atacak. Müteahhitler güvenle inşaatlarını ustalara emanet edebilecek.''

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi



Koçoğlu, 2012 yılından itibaren şantiyelerde yapılacak kontrollerde ustaların ''yetki belgelerinin'' gerektiğinde görevlilere gösterilmesi yükümlülüğünün oluşacağını dile getirerek, ''Bu nedenle sektörde kalıcı olmak isteyenlere 'zaman kaybetmeden mesleki ölçme ve değerlendirme sınavından geçin ve belgenizi alın' diyorum. İNTES olarak kurduğumuz Mesleki Yeterlilik Merkezinde sektör çalışanlarının mesleki yeterliliklerini belgelendiriyoruz'' diye konuştu.



İnşaat sektöründe eğitimi önemsediklerini, 2004 yılından bu yana faaliyette olan Türkiye Eğitim Şantiyesi ile bugüne kadar binlerce eğitimli çalışanı inşaat sektörüne kazandırdıklarını ifade eden Koçoğlu, şöyle devam etti:



''Türkiye'de bir ilk. İlk kez Türkiye Yol-İş Sendikası ile birlikte işçi ve işveren ortaklığında bir mesleki eğitim merkezi kurduk ve 2004 yılından bu yana işçileri daha kaliteli binalar üretmeleri için eğitiyoruz. 'Mesleki eğitim olmadan istihdam olmaz' dedik ve yola çıktık. 2009 yılında kurulan İNTES Mesleki Yeterlilik Merkezi, Türk Eğitim Şantiyesi'nde faaliyet gösteriyor. Artık sektör çalışanlarının mesleki yeterliliklerini ulusal yeterliliklere göre gerçekleştirilen bir sınavın sonunda Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı sertifikalarla belgelendirmeyi hedefliyoruz. Bize başvuran işçilerimizi 9 bin metrekarelik bir alana sahip merkezimizde ortalama 20-25 kişilik sınıflarda eğitiyor ve sınavlar sonrasında belgelendiriyoruz. Türkiye Eğitim Şantiyesi'nde, gerçek iş araçları kullanılan 10 atölye ve bilgisayar donanımlı teori sınıfları ile uygulama ağırlıklı eğitim sunuluyor. Sadece sektörde çalışanları değil, bu sektöre girmeye karar vermiş kişileri de eğitimlerimize dahil ediyoruz. Amacımız sektörle ilgili tartışmaları en aza indirecek, ailelere güvenilir yapılar sunacak, sektörün bel kemiğini oluşturacak ustalar yetiştirmek. Kapımız bu sektörde kalıcı olmak isteyen herkese açık.''

Betonerme demircisine 192 saatlik eğitim



Şükrü Koçoğlu, Van Depremi ile beraber yoğunlaşan Türkiye'deki yapıların kalitesiyle ilgili tartışmalara da değinerek, ''yetki belgeli usta'' düzenlemesiyle bu konudaki tartışmaların minimuma ineceğini söyledi.



Yapının depreme dayanıklılığında kilit isim olan betonarme demircilerinin, belirlenen meslek standartları ve ulusal yeterliliğe göre 32 saati teorik, 160 saati pratik olmak üzere toplam 192 saatlik bir eğitimden geçerek belge aldıklarını ifade eden Koçoğlu, mesleki yeterliliklere göre ardından en az 40 soruluk bir sınavın yüzde 70'ini doğru yanıtlaması ve betonarme demirciliğiyle ilgili uygulama ve pratiğe dayalı sınavda da yüzde 80 oranında başarılı olma şartı getirdiklerini söyledi.



Koçoğlu, böyle bir eğitim ve sınav sürecinden sonra ilgili kişinin inşaatlarda çalışabileceğini belirterek, şunları kaydetti:



''Teorik sınav süremiz ortalama 80 dakika olurken, gerçek bir şantiye ortamında gerçekleştirilen uygulama sınavı mesleğe göre değişmekle birlikte ortalama 5 saat sürüyor. Ölçme ve değerlendirmeler sonucunda adaylara mesleki yeterlilik belgesi veriyoruz. Ayrıca firmalara sunduğumuz değerlendirme raporunda adayların eksik olduğu ve eğitim almasının gerekli olduğu alanlar, eğitim için gerekli olan süre bildiriliyor. Bu süreçle hem sektör hem ülkemiz kazanıyor.''

Ustaların gelişimi sürekli takip edilecek



Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalar arasında İNTES veri tabanı kurulmasının da yer aldığını belirten Koçoğlu, veri tabanıyla mesleki yeterliliklerini geliştiren ustaların takibini de yapacaklarını ifade etti.



Koçoğlu, veri tabanının sürekli güncellenmesiyle, mesleki yeterlilik belgeli adayların sürekli takip edileceğini ve belge süresinin bitimine doğru uyarılacağını dile getirdi.

İkinci yurt dışı çıkarması 1 Ocak'ta



Kısa zamanda birçok ülkede büyük başarılara, dev projelere imza atan Türk inşaat sektörü için, 1 Ocak 2012'den sonra yurt dışında iş yapmanın daha da kolaylaşacağına işaret eden Koçoğlu, yurt dışında artan iş hacmine, istihdam edilen Türk işçi sayısının da eşlik edebilmesi için sertifikalı işgücüne ihtiyaç duyduklarını söyledi.



Koçoğlu, bazı ülkelerde iş gücünün yeterliliğini tespit eden belge zorunluluğu bulunduğunu belirterek, getirilen bu zorunluluk sonrasında, artan sertifikalı işgücüyle dünyanın birçok ülkesinde çok daha rahat rekabet edebileceklerini ve Türk inşaat sektörünün, ikinci yurt dışı çıkarmasının 1 Ocak 2012'den itibaren başlayacağını sözlerine ekledi.



