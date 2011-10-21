-Sertel: Sağduyu çağrıları havada kaldı İZMİR (A.A) - 21.10.2011 - Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Sertel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan daveti ile gerçekleştirilen ''Medya Zirvesi''nde bazı gazete ve televizyon yöneticilerinin davet edilmemesinin yapılan sağduyu çağrılarını havada bıraktığını öne sürdü. Sertel yaptığı yazılı açıklamada, Hakkari'deki terör saldırısının ardından Başbakan Erdoğan'ın, gazete ile televizyonların sahipleri ve genel yayın yönetmenleriyle toplantı yaptığını hatırlatarak, toplantıya, iktidara muhalif tavrıyla bilinen gazete ve televizyonların davet edilmediğini savundu. Sertel, topyekun birlik, beraberliğe ihtiyaç olunan böylesine hassas bir dönemde Başbakan Erdoğan'ın bu gazete ve televizyonları davet etmemesinin yapılan sağduyu çağrılarını havada bıraktığını ileri sürdü.