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Yaşam

Sertavul Geçidi'nde zincirsiz araçlara izin verilmiyor KARAMAN (A.A)

04 Kasım 2011 12:11

-Sertavul Geçidi'nde zincirsiz araçlara izin verilmiyor KARAMAN (A.A) - 04.11.2011 - Karaman'a mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışının etkili olduğu Karaman- Mersin karayolundaki Sertavul Geçidi'nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Karaman'da dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü.  Kar yağışının etkili olduğu Karaman- Mersin karayolunaki Sertavul Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 7 santimetreye ulaştı. Sertavul Geçidi'nde bir çok kamyon buzlanma nedeniyle yolda kaldı.  Trafik ekipleri, Sertavul Geçidi'nde zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda kamyon ve otomobil sürücüsü ise kar yağışı altında araçlarına zincir taktı. Karayolları ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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