T24 - Erdoğan ile Somali'ye giden Sertap Erener için ünlü sanatçı Fazıl Say'dan şoke eden yorum geldi. CHP'nin Somali'ye davet ettiği Fazıl Say, bu daveti neden reddettiğini de açıkladı.



Ünlü piyanist Fazıl Say bu açıklamaları ile yine çok konuşulacak. Bu kez gündem Somali ve partizanlık...





‘Ünlü’ ile ‘Sanatçı’ farkını bilmeyen iktidar



Gazeteciler.com'un haberine göre, Başbakan Erdoğan'ın Somali gezisine davet edilmeyen Fazıl Say, bu konuda şunları söyledi:



"Sanatçı" kişi ile "ünlü" kişi arasındaki ayrımı bilemeyen bir iktidar olması ne acı. Ne kötü bir örnek. Onlar bu ayrımı anlayana kadar gerçek sanatçılar onlara asla yanaşmayacaktır. Soruyorlar, hayır, başbakan beni davet etmedi heyete, CHP davet etti onu da ben reddettim."





'CHP ile Somali'ye gitmek partizanlık olur'



CHP'den gelen Somali davetini reddetme sebebini de şöyle duyurdu Fazıl Say:



"Çünkü arkadaş, mesele Somali'de yardım etmekse, gider kendin edersin. Vicdan der bunu. Partizan rant değil.



Somali'de yardım için CHP ile birlikte gitmek fikrini reddetmem CHP'lileri ve bu fikri ortaya atan arabulucu dostumuzu üzmüş. Kusura bakmasın; O yardımı ,ben kendi vicdanımla yapmak isterim. Seçimlerde CHP'ye dışarıdan kendi çapımda verdiğim internet desteğinin sebebi ise ülkemizdeki aşırı muhafazakarlaşmadan duyduğum tedirginlik idi. Bu siyasi bir konu değildir. Bu yaşamsal bir konudur.."





'Sertap'ta o beynin binde biri olsa...'



Fazıl Say'ın CHP'yi reddetmesi kadar Başbakan ile Somali'ye giden Sertap Erener hakkında söyledikleri de çok konuşulacak. Şu sözler iki sanatçının arasını açacak kadar sert:



"Amy Winehouse'a tavsiye ettiği beynin binde biri Sertap'ta olsaydı, Somali'de yardımı, Partizan rant olarak değil vicdan dedi diye yapardı! Bazıları bedenen ölür, bazıları ruhen."