T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sertap Erener: Yeni şarkımda tüm meseleyi kadınlar üzerine kuruyorum; coşkulu olacak

"Facebook binasında canlı konser yapacağız"

18 Şubat 2018 18:21

Sertab Erener, 2018 yılında iki albümle dönüyor. Erener, 9 Mart'ta Facebook Londra binasının stüdyolarında konser verecek.

Sanatçı Sertab Erener Mayıs ayında rock grubu Oceans Of Noise ile albüm hazırlıklarına başladı. Erener, grup çalışmasının yanı sıra yakın zamanda kadınları odağına alan bir albüm hazırlayacağını açıkladı.

Sözcü’den Özlem Gürses‘e konuşan Erener, “Kendi EP’mi yapıyorum, yani Expanded Play, 4 ya da 5 şarkı. Benim dinleyicim genellikle kadın. Yeni şarkımda tüm meseleyi kadınlar üzerine kuruyorum. Coşkulu bir kadın şarkısı olacak. Mayısta Amerika’ya gidiyorum, dünya projesini yaptığım ‘Oceans Of Noise’ grubumun kayıtları için… 9 Mart’ta Facebook Londra binasının stüdyolarında online canlı konser yapacağız! Çok heyecanlı bir iş…” dedi.

ETİKETLER

sertap ereneralbümşarkı2018haberkonserfacebook binasındayeni şarkıkadın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24