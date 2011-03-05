-SERTAP ERENER EUROVİZYON ŞARKISINI BEĞENDİ BODRUM (A.A) - 05.03.2011 - Pop Müzik Sanatçısı Sertap Erener, bu yıl Eurovizyon Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Yüksek Sadakat Grubu'nu ve şarkısını beğendiğini bildirdi. Erener, Bodrum'daki bir işletmenin açılışına katıldı. Erener, Bodrum Cafer Paşa Caddesi'ndeki işletmeye müzisyen Demir Demirkan ile birlikte geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erener, ''Biz 3 yıldır Bodrum'da yaşıyoruz, gidiyoruz geliyoruz. İşimiz olunca İstanbuldayız işimiz yokken Bodrumdayız. Burayı açan kişi ortak arkadaşımız. Onun için İstanbul'dan kalkıp hayırlı olsuna geldik'' dedi. Erener, ''Bu yıl Eurovizyon Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Yüksek Sadakat Grubu'nu ve şarkısını nasıl buldunuz?'' sorusuna ''Ben şarkıyı beğendim, umarım başarılı olurlar. Çok güzel hazırlanmışlar ellerine sağlık'' yanıtını verdi.