T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SERTAP ERENER EUROVİZYON ŞARKISINI BEĞENDİ BODRUM (A.A)

05 Mart 2011 12:47

-SERTAP ERENER EUROVİZYON ŞARKISINI BEĞENDİ BODRUM (A.A) - 05.03.2011 - Pop Müzik Sanatçısı Sertap Erener, bu yıl Eurovizyon Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Yüksek Sadakat Grubu'nu ve şarkısını beğendiğini bildirdi. Erener, Bodrum'daki bir işletmenin açılışına katıldı.  Erener, Bodrum Cafer Paşa Caddesi'ndeki işletmeye müzisyen Demir Demirkan ile birlikte geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erener, ''Biz 3 yıldır Bodrum'da yaşıyoruz, gidiyoruz geliyoruz. İşimiz olunca İstanbuldayız işimiz yokken Bodrumdayız. Burayı açan kişi ortak arkadaşımız. Onun için İstanbul'dan kalkıp hayırlı olsuna geldik'' dedi.  Erener, ''Bu yıl Eurovizyon Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Yüksek Sadakat Grubu'nu ve şarkısını nasıl buldunuz?'' sorusuna ''Ben şarkıyı beğendim, umarım başarılı olurlar. Çok güzel hazırlanmışlar ellerine sağlık'' yanıtını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24