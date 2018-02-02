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Kültür-Sanat

"Sertab'ın Eurovision birinciliği politik"

1985 yılındaki Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden MFÖ, 15. olmuştu

02 Şubat 2018 00:02

Müzik dünyasına 1960'lı yılların sonunda giren pop - rock grubu MFÖ önceki gün Pal Nostalji Radyo’ya konuk oldu.

1985 yılında, Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Diday Diday Day' adlı parçayla Türkiye'yi temsil eden MFÖ, bir daha yarışmaya katılmayacaklarını açıkladı.

Grubun "M"si, Mazhar Alanson, yarışmada şarkılarının 15'inci olmasını politik olaylara bağladı.

"Diday Diday Day, 15’inci olacak şarkı değildi" diyen Alanson, kendisinden 18 yıl sonra Sertab Erener'in yarışmada birinci  olmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Avrupa ülkeleri politiktir, birbirlerini tutarlar. Diyeceksiniz ki, ‘Ama Sertab birinci oldu.’ Evet Sertab çok güzel bir şov sundu. Fakat o sene biz Amerika’nın Irak’a girmesine müsaade etmedik. Avrupalı sırtımızı sıvazladı, aferin dediği bir seneye rast geldi Sertab’ın birinciliği.” 

 

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Eurovision Şarkı YarışmasıMFÖMazhar AlansonSertab Erenerbirincilik

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