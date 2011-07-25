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Sertab Erener ve Demir Demirkan evleniyor

14 yıldır birlikte olan Sertab Erener ve kendisi gibi şarkıcı sevgilisi Demir Demirkan evlilik kararı aldı.

25 Temmuz 2011 03:00

T24 - 14 yıldır birlikte olan Sertab Erener ve kendisi gibi şarkıcı sevgilisi Demir Demirkan evlilik kararı aldı.
 

Son olarak 2010 yılında 'Rengarenk' albümü çıkaran ve son günlerde bir müzik yarışmasında jürilik yaparak ekranlarda olan Sertab Erener uzun süredir birlikte olduğu Demir Demirkan'la evleniyor.


Haberi kendi Twitter sayfasından duyuran Hürriyet yazarı Ömür Gedik müjdeyi şu sözlerle verdi:


"Yaşar evlendi, Ege evleniyor. Murat Boz evlilik teklifi hazırlığında, sürpriz konserde. Ama en bombası Sertab ve Demir. Mutluluklar hepsine"


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