Hükümet kanadından bir isimden, Demir Demirkan’la olan birlikteliği nedeniyle tepki gösterdiği ve bu yüzden ABD’ye taşındığı öne sürülen Sertab Erener, “Ülke gündemi yeterince meşgul. Ne olur beni konuşmayın” dedi.

Sertab Erener’e, Demir Demirkan’la evlenmeden birlikte yaşadığı için hükümetin bir bakanından tepki geldiği ve bu nedenle Chicago’ya yerleştiği iddiası dün sosyal medyada çok konuşuldu.

Bu konuda Hürriyet gazetesine konuşan Sertab Erener, “Ülke gündemi yeterince meşgul. Ne olur beni konuşmayın” yanıtı verdi.