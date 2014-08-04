Sertab Erener kas travması yaşıyor

Sertab Erener Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında dün akşam Harbiye’de sahne aldı. Sertap Erener’in rahat hareket edemediği gözlenirken Erener konuyla ilgili açıklama yapma gereği hissettiğini söyledi. Erener “Şu sıralar yeni bir şeye merak saldım, su kayağı öğreniyorum. Su kayağı da düşe kalka öğreniliyor. Geçen gün göğsümün üzerine düştüm, bu kibarlığım ondan… Kas travması varmış, ağrılarım var… Pek rahat hareket edemiyorum” dedi.

Aynur Yolcu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, yaklaşık üç saat süren konser boyunca ağırlıklı olarak eski şarkılarından oluşan bir repertuvar hazırlayan Erener, 2016 yılında mesleğindeki 25 yılını dolduracağını ve bu sürede üç kez söylediğini vurguladığı “Erkeğim” isimli şarkısını da seslendirdi.