Sertab Erener müzik grubu kuruyor

Yeni albümüyle ilgili sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumlara üzüldüğünü söyleyen Sertab Erener, önümüzdeki yıl müzik grubu kurmayı planladığını açıkladı.

Sabah’ın haberine göre Erener, yeni albümüne yapılan yorumlarla ilgili şunları söyledi:

“Albümde yer alan parçalar genellikle slow ağırlıklı. Bence herkes çok beğendi ama sosyal medyadan gelen olumsuz mesajlar beni üzüyor. 25 yıllık müzik kariyerimde bir Allah’ın kulu kötü bir söz söylemedi. Hep çok güzel tepkiler aldım ama sosyal medya çıkınca bütün işler tersine döndü.”

Kırık Kalpler albümünde Soner Sarıkabadayı, Yıldız Tilbe, Can Bonomo gibi isimlere ait şarkılar yer alıyor.

Müzik grubu kuruyor

1992 yılında “Sakin Ol” adlı albümüyle çıkış yapan 51 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz yıllarda bir röportajında söylediği “Şarkı söylemekten sıkıldım” sözünün hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:

“Müzikte yıllarca tek başıma çalıştım, kariyer yaptım. Artık birlikte müzik yapabileceğim bir grubumun olmasını istiyorum. Zaten bu yönde bir çalışmamız var, önümüzdeki yıl bir şeyler yapacağız.”