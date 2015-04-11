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Sertab Erener 'Aynı programa çıkmam' dediği Sibel Can'la programa başladı

Yarışma 15 Nisan’da ilk bölümüyle ekrana gelecek

11 Nisan 2015 16:08

FOX’ta önümüzdeki günlerde ön seçmeleri yapılacak yeni bir ses yarışması başlıyor. ‘Sesi Çok Güzel’ adlı yarışmanın jüri koltuğunda Sibel CanSertab Erener ve Gökhan Türkmen yer alacak. Jüri üyeleri arasında Sertap Erener ve Sibel Can isminin yan yana gelmesi akıllara geçmişte Erener'in sarf ettiği sözleri getirdi. 2004 yılında Ali Kırca'nın Atv'de sunduğu ana habere katılan Erener, “Beni bu kadınla nasıl aynı programa çıkarırsın” tepkisinde bulunmuştu.

Sunuculuğunu Emre Karayel’in yapacağı yarışma 15 Nisan’da ilk bölümüyle ekrana gelecek. Her bir jüri kendi adına kurulan telefona gelen ihbarları değerlendirerek, Türkiye ve komşu ülkelerde yetenek avına çıkacak.

 Gelen ihbarlar sonucu il il dolaşıp, iyi sesleri seçecek olan jüri, kendi takımına sadece üç kişiyi alabilecek. Her bölümde dokuz kişinin yarışacağı programda, 13’üncü hafta sonunda birinci olan yurt dışında müzik eğitimi ve bir evin sahibi olacak. Jüri üyelerinden Sibel Can’ın bölüm başına 150 bin TL aldığı konuşulurken, Sertab Erener ve Gökhan Türkmen’in ise 50 bin TL aldığı iddia edildi. (Milliyet)

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