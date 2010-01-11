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Çevre

Sert kış koşulları 'mini buz çağı'nın habercisi

İngiliz bilim adamları, sert kış koşullarının 20 veya 30 yıl sürecek bir mini buz çağının başlangıcı olduğunu ileri sürdü.

11 Ocak 2010 02:00

İngiliz bilim adamları, Avrupa ve Kuzey Yarıküre'yi etkileyen sert kış koşullarının 20 veya 30 yıl sürecek bir mini buz çağının başlangıcı olduğunu ileri sürdü.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin önde gelen bilim adamlarından ve BM'nin Hükümetlerarası İklim Değişikliği Kurulu (IPCC) üyesi Profesör Mojib Latif ev ekibi, Büyük Okyanus (Pasifik) ve Atlas Okyanusu'nda (Atlantik) su sıcaklıklarındaki doğal döngüyü analiz ederek bu sonuca ulaştı.


Okyanuslar iklimi değiştirdi

Küresel ısınma teorilerine ve Dünya'nın 1900'lerden beri insan yapımı sera gazı salımıyla iklim değişikliğine uğradığı görüşlerine tamamiyle ters düşen yeni iddia, araştırmacıların, okyanus sıcaklıklarını, soğuma ve ısınma döngülerinin başladığı yüzeyden yaklaşık bin metre aşağıda ölçmeye dayanan yeni yöntemlerine dayanıyor.

İngiliz bilim adamları, soğuma eğilimi yönündeki bulgularını 2008'de bir makale halinde yayınlamalarının ardından, Eylül'de İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen IPCC konferansında da sundular.


Buz kütlesi hızla arttı

Bilim adamları, raporlarında ABD'nin Colorado eyaletindeki Amerikan Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nin, Kuzey Kutbu'nun yazın buz yüzölçümünün 2007'den bu yana yüzde 26 arttığı yönündeki bulgularının da altını çizdiler.

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