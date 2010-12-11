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Dünya

SERT KIŞ KOŞULLARI BAKANI İSTİFA ETTİRDİ LONDRA (A.A)

11 Aralık 2010 21:48

-SERT KIŞ KOŞULLARI BAKANI İSTİFA ETTİRDİ LONDRA (A.A) - 11.12.2010 - Kara kışın her türlü ulaşımı felç ettiği İskoçya'da Ulaştırma Bakanı istifa etti. Ulaştırma Bakanı Stewart Stevenson, istifa mektubunda, "Zor ve korkunç koşullara yakalanan halkın, şartlarla ilgili daha iyi bilgi sahibi olmasını sağlamak için daha çok çaba gösterebilirdim" dedi. İskoçya Başbakanı, istifayı üzüntüyle kabul ettiğini belirtti. Yoğun kar ve buzlanma yüzünden hafta içinde havaalanları kapatılmış, trenler durmuş ve İskoçya'nın en işlek otoyolu kapanmıştı.

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