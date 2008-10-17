Serseri çocuklar gidiyor

Hedge fonlar bavulları topladı Türkiye’yi terk ediyor: Global borsalar ’hedge fon’ paniğiyle alt üst olurken, yaklaşık 100 milyon dolarlık sığ işlem hacmi, içeride doları 1.50 YTL’nin üzerine taşıdı. Euro ise 2 YTL’yi aştı. Dolar 1.48 YTL’ye döndü. İMKB ise yüzde 6.26 oranında değer kaybetti.



İMKB’de dün yaşanan yüzde 6.26’lık sert düşüşün altından hedge fonlar çıktı. Sadece tek bir hedge fonun 500 milyon dolarlık döviz alması da doları dün son 2 yılın en yüksek seviyesi olan 1.5420 YTL’ye çıkarttı. Önceki gün yüzde 20.60’dan kapanan bono faizleri ise yüzde 21.68’e kadar yükseldi. İMKB’nin değeri dün 16.4 milyar dolar eriyerek 125.3 milyar dolara indi. İMKB’nin piyasa değerinde yılbaşından bu yana yaşanan kayıp ise 162.7 milyar dolara ulaştı.



Piyasaların “serseri çocukları” olarak görülen hedge fonlar, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere yatırım yapıyor. Türkiye’de yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırımları olduğu tahmin edilen hedge fonların, petrol ve hisse senedi piyasalarında yaşanan düşüşle ciddi zarar ettikleri gelişmekte olan ülkelerden çıkmaya başladıkları belirtiliyor. Hedge fonların yaptığı döviz alımları Güney Afrika ve Brezilya para birimlerinde de sert fiyat hareketleri yaşanmasına neden oldu. Önceki gün Güney Afrika Randı karşısında 9.09‘dan kapanan dolar dün yüzde 19.6 artarak 10.87 randa tırmandı. Doların Brezilya Real’i karşısındaki değer artışı ise yüzde 9 oldu. Dev borsalarda yaşanan düşüşlerin nedeni olarak da yine hedge fonlar gösteriliyor.



Çöküşün nedeni hedge fonlar



2002 yılında iflas eden Enron’u alan Dynegy Inc. Başkanı ve CEO’su Bruce A. Williamson, bu yıl hisse senedi piyasalarında bu yıl yaşanan yüzde 57 düşüşün büyük bölümünün hedge fonlardan kaynaklandığını öne sürdü. Williamson, kaldıraç linelarını kaybeden hedge fonların pozisyonlarını paraya çevirmelerinin bu düşüşte önemli rol oynadığını vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’e göre de borsalardaki düşüşlerin nedeni hedge fonlar.



Hedge fon nedir?



Hedge fonlar sınırlı sayıda yatırımcıya önerilen ve başlangıç yatırımı olarak belli bir tutarın yatırılmasını gerektiren özel fonlardır. Hedge fonlarda yatırılan paranın belirli bir süre fon hesabında tutulması zorunludur ve bu süre genellikle 1 yıldır.



Yönetim ve paranın havuza toplanması bakımından diğer yatırım fonlarına benzer. Hedge fonlar agresif şekilde yönetilir ve kaldıraç, açık veya kapalı pozisyonlar ile türev araçlara yatırım yapmak gibi stratejilerle hem yerel hem de uluslararası piyasalarda yüksek getiri sağlamak amacıyla yönetilir. Genellikle vergi cenneti olarak bilinen ülkelerde kurulan hedge fonların denetlenmesi de oldukça zor.





