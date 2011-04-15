-SERRUH KALELİ BAŞKANVEKİLİ ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Açıkta bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Mahkeme Üyesi Serruh Kaleli seçildi. Kaleli'nin seçimine ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Anayasa değişikliği çerçevesinde Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasını öngören kanun uyarınca Mahkemenin halen bir olan başkanvekili sayısı ikiye çıkarılmıştı. Yüksek Mahkeme'de diğer başkanvekilliğini ise bu göreve 23 Ekim 2007 tarihinde seçilen Osman Alifeyyaz Paksüt yürütüyor.