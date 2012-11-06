Serra Yılmaz: Başörtü ile ilgili sözlerim cımbızlandı

Oyuncu Serra Yılmaz, başörtüsü hakkında kullandığı "Simsiyah bir öcü geldi üstüme. Korktum, korkutucu geliyor bana" sözlerini başından geçen bir hikaye üzerine kullandığını söyledi. Yılmaz, kullandığı sözlerinin gazeteciler tarafından cımbızla çekilip alındığını anlattı.

oyuncu Serra Yılmaz, Ayşe Arman'ın Milliyet'te "Veeee sıra Serra Yılmaz'da..." başlığıyla (6 Kasım 2012) yayımlanan yazısında, Arman'ın sorularını yanıtladı.

Başörtülüleri görünce öcü görmüş gibi oluyorum dediniz mi demediniz mi?

Evet, dedim, Dedim ama esprili bir şekilde dedim, gülerek dedim. Programı izleyenler bana hak verecektir. O cümleden sonra da pek çok cümle ettim. Aradan cımbızlı çekilmiş bir cümle o. Aleyhimde yazanlar, atıp tutanlar programı görmeden, sonradan da izlemeden fikir beyan etmişler. İzleselerdi, o cümleden sonra söylediklerimi de göreceklerdi. Bütünün içinden cımbızlanmış bir cümle herkesi yanıltmaya yetiyor. Hatta Sibel (Asna) Tweet atmış, sonra söylediklerini neden es geçiyorsunuz diye...

Siz tam olarak ne dediniz...

Söylediklerim şunlar: Herkesin kıyafetine, giyinme biçimine saygı duyuyorum. Herkes nasıl istiyorsa öyle giyinsin. Tabii ben de istediğim gibi giyerim. Ama benim ne giydiğime ne içtiğime de kimse karışmasın!

E bu cümlelerde bir sorun yok. Herkesin söylediği bu zaten...

Bilmem hatırlar mısınız, bir zamanlar Demirel hakkında bir haber çıkmıştı, ‘Namaz kılmayın!’ diye. Şaşırdık kaldık, Süleyman Demirel bu, nasıl böyle bir laf eder diye! Sonradan anlaşıldı ki, adamcağız, “Abdestsiz namaz kılmayın!” demiş. Gazeteci arkadaşlar, “abdestsiz” kelimesini cımbızlı çekip alınca, ortaya bir “medya ucubesi” çıkmış! Maalesef böyle bir ülkede yaşıyoruz.