Serpil Yılmaz: Özel sektörden gelen bakanlar devletle olan ilişkilerde zorlanır, Ruhsar Pekcan da TOBB kanalıyla önerilmiş bir isimdi

Sözcü yazarı, gazeteci Serpil Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle görevden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’la ilgili, “Özel sektörden gelen bakanlar devletle olan ilişkilerde zorlanır. Ruhsar Pekcan da TOBB kanalıyla önerilmiş bir isimdi ve iş dünyası ilişkileri ile devletle olan ilişkilerde hep böyle problemli bir duruş olur” değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Pekcan’ın 14 Ocak tarihli konuşmasında ‘en yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilen operasyon’ olarak tanıttığı Kocaeli’de Yılport limanında ele geçirilen 540 kilo kokain operasyonunu da RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

Yılmaz, haberin dikkatini nasıl çektiğini “Haberimin esası malum uyuşturucu operasyonu ile ilgili. Türkiye’de uyuşturucu ticareti önemli boyutlara ulaşmış durumda artık, Avrupa istatistiklerine ilk sıralarda girmiş durumdayız. Böyle olduğu için de Ruhsar Pekcan’ın 14 Ocak tarihli basın toplantısına doğru bir gittim. Oradaki ifadeleri önemsedim. Çünkü Türkiye için uyuşturucu yakalamada beş tane rekora imza attığını söyledi. Beş rekorun arasında dikkat çeken en büyük tutar Dilovası’ndaki limanda 540 kilo kokain yakalanmış. Bununla ilgili kullandığı ifade: Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu. Böyle bir yakalama olduğu zaman insan ‘Bu uyuşturucu ülkeye girseydi ne olurdu’ diye düşünüyor” diye aktardı.

"Yılport, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü’nün işlem yaptığı bir yer"

Yılmaz, baskının gerçekleştiği limanı ve dönemin Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Genel Müdür Vekilini “Yılport, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü’nün işlem yaptığı bir yer. Gümrüklerde bağlı. Bir de Doğu Marmara diye bir isim takmışlardı. Kocaeli’ni öyle ifade ediyorlardı. Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Genel Müdürlüğü, benim haberime konuk olan Genel Vekili Mehmet Ali Aslan’ın da orada üst görev olarak müdür vekili ataması gelmiş, yarın öbür gün başka göreve alınabilir veya başka bir yere gidebilir. Onun yerine başka biri gelebilir ama kategorik olarak genel müdür statüsünde işlem gören bir makamda işlem yürütmüş” diye açıkladı.

"Ruhsar Pekcan da TOBB kanalıyla önerilmişti, iş dünyası ve devletle olan ilişkilerde problemli bir duruş olur"

Ruhsar Pekcan’ın özel sektör önerisiyle gelen bir bakan olduğuna dikkat çeken Yılmaz “Ben o günden beridir çeşitli rivayetleri duyarım. Geçen yılın Ağustos ayı itibariyle oluyor. İlk 19 ile 25 Ağustos arası yaşanan problem haline gelmiş 540 kilo bir kokain operasyonu var. Yer yer Ruhsar Pekcan ile ilgili ifade edilen şeyler var. Özel sektörden gelen bakanların devletle olan ilişkilerde zorlandığını bir kere not olarak kenara koyalım. Ruhsar Pekcan da TOBB kanalıyla önerilmiş bir isimdi ve iş dünyası ilişkileri ile devletle olan ilişkilerde hep böyle problemli bir duruş olur. Ben biraz ilk söylentileri buna da yormadı değilim. Bakan yardımcısı Gonca Yılmaz Batur da özel sektörden geliyor” dedi.

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