Serpil Yeter Sergisi Lemon Hotel’de

T24- Ülkemizde son yıllarda sanat ve kültür alanında, özellikle plastik sanatlarda gözle görülür bir gelişme yaşanıyor. Bu gelişmelerin sonucunda artık otellerde ve tatil mekanlarında sanatla iç içe tatil yapmak mümkün hale geldi.







Bu yaz Çeşme’de yalnızca eğlence ve tatil var diyorsanız yanılıyorsunuz. Tatil yaparken resim sergisi gezebilirsiniz.



Çeşme’de kültür ve sanatın yeni adresi haline gelen Lemon Hotel, Lemon Hotel Yaz Sergileri 1 kapsamında çağdaş Türk resim sanatının önemli isimlerinden Serpil Yeter’in Evvel zaman adını verdiği sergisiyle yaza merhaba diyor.

Serpil Yeter'in Evvel Zaman sergisi 10 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da Lemon Hotel’de yapılacak olan bir kokteylle açılıyor. Serpil Yeter, Evvel Zaman adını verdiği sergisinde Mitolojideki kadın tanrıçaları tuvaline taşımış. Sanatçı eserlerini tuval üzerine yağlıboya ve karışık teknikler uygulamalı boya resimleri ve desenlerden oluşuyor.

1956 doğumlu Yeter, 1975-81 yılları arasında MSÜ Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde öğrenim gördü. Bugüne kadar çoğu yurtdışında olmak üzere çeşitli müze ve galerilerde otuzun üzerinde kişisel sergi açmış ve birçok karma sergiye katılmış olan Serpil Yeter'in Lemon Hotel’deki sergisi 31 Temmuz tarihine kadar gezilebilir.

Lemon Hotel adına konuşan Alper Eyüboğlu, ‘Sanat severler açısından baktığımız zaman tatil yaparken de resim sergisi gezsin istedik. Tatildeyken sanattan kopmadan, sanatla iç içe olmalarını düşündük.

Çünkü normal zamanda galerilere gidebilir, sanatçıların eserlerini görebilirler. Fakat bunun için ciddi zaman ve emek harcamaları gerekli. Her zaman insanlar bu kadar bol zamana sahip olmayabiliyor. Tatil için gelen otel müşterilerimize esere ve sanatçıya ulaşması için kolay bir yol oluşturmayı düşündük. Tamamen bu iki gözlemi birleştirerek Lemon Hotel’de yaz sergileri adını verdiğimiz sergi açmak istedik” dedi.

