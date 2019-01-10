Serpil Başaran'dan “b'AKIŞ”

Tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle yaptığı figüratif çalışmalar ile tanınan ressam Serpil Başaran, üçüncü kişisel sergisini Nişantaşı Galeri İdil’de açtı. Sanatçı “b’AKIŞ” adını verdiği sergide, 52 eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Serpil Başaran eserlerini “Bu sergimdeki bazı portrelerinin bakışlarını, adeta izleyenlere de bakıyor gibi çizdim. Portrelerin yanı sıra, balerinleri, günlük hayata dair yaşamdan birçok kesiti de tuvallere yansıttım” diye anlattı.

Serpil Başaran kimdir?

Temel sanat eğitimini Topkapı Sarayı’nda Tezhip ve Minyatür sanatları alanında alan Serpil Başaran, resme olan tutkusundan dolayı bir süre sonra Hayrettin Sönmez Atölyesinde yağlı boya çalışmalarına başladı.

18 yıldır yağlı boya resim yapan ve ünlü gastronomi uzmanı şef Vedat Başaran’ın eşi olan 2 kız çocuk annesi sanatçı, kişisel sergilerin yanı sıra ondan fazla karma ve gurup sergilerine de katıldı. Serpil Başaran’ın önceki gün açılan ve cemiyet hayatından ve sanat dünyasından kişilerin katıldığı sergisi 19 Ocak cumartesi güne kadar açık olacak.

Adres: Galeri İdil; Valikonağı Cad.No:45/47 A Nişantaşı