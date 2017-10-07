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Serpil, asker kardeşi gibi kalp krizinden öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Yenice İlçesi'nde duş almak için banyoya giren 2 ay önce evlenen 22 yaşındaki Serpil Taşçı, kalp krizi geçirince yaşamını yitirdi

07 Ekim 2017 14:30

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'ün Yenice İlçesi\'nde duş almak için banyoya giren 2 ay önce evlenen 22 yaşındaki Serpil Taşçı, kalp krizi geçirince yaşamını yitirdi.  Taşçı\'nın erkek kardeşi de 5 ay önce kalp krizinden ölmüştü.
Geçen Ağustos ayında ilçeye bağlı Saray Köyü\'nde oturan oto tamircisi Harun Taşçı ile evlenen Serpil Taşçı, iddiaya göre evde duş almak için banyoya girdi. Harun Taşçı, eşi uzun süre çıkmayınca banyoya girdi. Banyoda eşini hareketsiz bulan Harun Taşçı, 112 Acil Servis\'e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serpil Taşçı\'nın öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemelere göre kalp krizinden öldüğü tespit edilen Taşçı\'nın cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Serpil Taşçı\'nın kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.
Serpil Taşçı\'nın erkek kardeşi 21 yaşındaki Alaattin Seçkin Yirmibeş de geçen Mayıs ayında  vatani görevini yaptığı Şırnak’ın Silopi İlçesi’ndeki birliğinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Serpil Taşçı, kardeşinin cenaze töreninde gözyaşı dökmüştü.

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